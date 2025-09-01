शिखर सम्मेलन एससीओ के उच्च-गुणवत्ता वाले विकास और सर्वांगीण सहयोग में नई शक्ति लगाएगा : अंतरराष्ट्रीय हस्तियां

बीजिंग, 1 सितंबर (आईएएनएस)। हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) का थ्येनचिन शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय हस्तियों ने कहा कि एससीओ पारस्परिक लाभ और साझी जीत की वकालत करता है, और विभिन्न क्षेत्रों में देशों के बीच व्यावहारिक सहयोग को गहरा करने के लिए ठोस समर्थन प्रदान करता है। उन्हें विश्वास है कि थ्येनचिन शिखर सम्मेलन एससीओ के उच्च-गुणवत्ता वाले विकास और सर्वांगीण सहयोग में नई शक्ति लगाएगा।

रूसी राष्ट्रपति के प्रेस सचिव दिमित्री पेसकोव ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एससीओ थ्येनचिन शिखर सम्मेलन और चीनी जनता के जापानी अतिक्रमण विरोधी युद्ध और विश्व फासीवाद विरोधी युद्ध की विजय की 80वीं वर्षगांठ मनाने के समारोह में भाग लेंगे। रूस और चीन, दो देश जिन्होंने फासीवाद पर विजय में निर्णायक योगदान दिया, संयुक्त रूप से ऐतिहासिक स्मृति की रक्षा कर रहे हैं। रूस और चीन के नेता घनिष्ठ संवाद बनाए रखते हैं और एक-दूसरे को घनिष्ठ साझेदार मानते हैं। प्रत्येक बैठक में, दोनों पक्ष वर्तमान मुद्दों पर चर्चा करते हैं और अपनी स्थिति में समन्वय करते हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग लगभग सभी क्षेत्रों में फैला हुआ है।

बेलारूस के विदेश मंत्री मैक्सिम रायज़ेनकोव ने कहा कि एससीओ एकता और सहयोग का पक्ष लेता है, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखता है और विकास एवं समृद्धि को बढ़ावा देता है। हम सभी "शांगहाई भावना" को बनाए रखते हैं और आपसी सम्मान के आधार पर सहयोग और विकास को बढ़ावा देते हैं। यह राष्ट्रपति शी जिनफिंग द्वारा प्रस्तुत मानव जाति के लिए साझा भविष्य वाले समुदाय के निर्माण की अवधारणा के अनुरूप है। हमें उम्मीद है कि यह शिखर सम्मेलन वैश्विक विकास के मुद्दों के समाधान में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान एससीओ को बहुत महत्व देता है और वैश्विक दक्षिण के प्रभाव को बढ़ाने के लिए इसके प्रयासों की सराहना करता है। हम देखते हैं कि कई अन्य देश भी एससीओ में शामिल होने के इच्छुक हैं, जो एससीओ के प्रति अंतरराष्ट्रीय समुदाय की मान्यता को दर्शाता है। हम सभी क्षेत्रीय मुद्दों को संयुक्त रूप से हल करने के लिए सभी एससीओ सदस्य देशों के साथ मिलकर काम करने की ईमानदारी से आशा करते हैं।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/