शांगहाई ने नई गुणवत्ता वाली उत्पादक शक्तियों के विकास में लाई तेजी

बीजिंग, 7 दिसंबर (आईएएनएस)। पूर्वी चीन के शांगहाई शहर में रविवार को आयोजित 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता + परिवहन शांगहाई रिलीज 2025' कार्यक्रम से पता चला है कि शांगहाई ने परिवहन शक्ति के लिए अपनी विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार निर्माण उपलब्धियों की आधिकारिक रूप से घोषणा की है, जिसके साथ कई महत्वपूर्ण उपाय भी लागू हुए हैं।

क्षेत्रीय समन्वय और बुनियादी समर्थन के संदर्भ में, इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण प्रगति सामने आई है। शांगहाई-च्यांगसू इंटेलिजेंट कनेक्टेड वाहन परीक्षण अनुप्रयोग परिदृश्यों ने आपसी कनेक्टिविटी हासिल की है, जो क्षेत्रीय उद्योग समन्वय और स्वायत्त ड्राइविंग के व्यावसायिक संचालन को मजबूती से आगे बढ़ाएगा।

इसके साथ ही, शांगहाई के फूतोंग न्यू एरिया, मिनहांग जिले और होंगछ्याओ परिवहन केंद्र में नई खुली स्वायत्त ड्राइविंग परीक्षण सड़कों के साथ, शांगहाई में कुल खुली परीक्षण सड़कों की संख्या 3,173 तक पहुंच गई है, जिनकी कुल लंबाई 5,238 किलोमीटर है, जो शहर के लगभग एक तिहाई क्षेत्र को कवर करती है। इससे एक पूर्ण-आयामी और व्यापक कवरेज वाला स्वायत्त ड्राइविंग परीक्षण परिदृश्य लेआउट बन गया है।

साथ ही, देश के पहले विशाल शहरव्यापी ट्रैफिक सिग्नल लाइट डेटा को खुले प्लेटफॉर्म और प्रबंधन सेवा प्लेटफॉर्म को जारी किया गया है, जहां 7,600 चौराहों का रीयल-टाइम डेटा उच्च-स्तरीय स्वायत्त ड्राइविंग के अनुसंधान, विकास और बड़े पैमाने पर उत्पादन को मजबूत गति प्रदान करेगा।

रिपोर्टों के अनुसार, इस कार्यक्रम ने शांगहाई की इंटेलिजेंट परिवहन क्षेत्र में अग्रणी भूमिका को प्रदर्शित किया है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा परिवहन में नई गुणवत्ता वाली उत्पादक शक्तियों को सशक्त बनाने को और तेज करेगा, साथ ही परिवहन शक्ति के निर्माण और क्षेत्रीय एकीकृत विकास के लिए मजबूत गति प्रदान करेगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/