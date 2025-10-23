शु वेइ ने चीनी आर्थिक और सामाजिक विकास का परिचय दिया

बीजिंग, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)। कोलकाता स्थित चीनी कॉनसुल जनरल शु वेइ ने स्थानीय वाणिज्य जगत और मीडिया को चीनी आर्थिक व सामाजिक विकास की ताजा उपलब्धियों का परिचय दिया। कोलकाता के 6 मुख्य वाणिज्य संघों के प्रमुखों और मुख्य धारा मीडिया के प्रतिनिधियों ने इस प्रचार सभा में भाग लिया।

शु वेइ ने बताया कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीकृत नेतृत्व में चीन में पंचवर्षीय योजना का स्पष्ट व्यवस्था लाभ होता है। चीन ने विकास में कमाल की उपलब्धियां हासिल की हैं। 14वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चीन ने गुणवत्ता विकास पर फोकस रखकर अर्थव्यवस्था, राजनीति, संस्कृति, समाज और पारिस्थितिकी में चौतरफा प्रगति हासिल की है।

द्विपक्षीय संबंध की चर्चा में शु वेइ ने कहा कि दोनों देशों के नेताओं के रणनीतिक मार्गदर्शन में चीन-भारत संबंध का सुधार हो रहा है। इस जनवरी से सितंबर तक द्विपक्षीय व्यापार की रकम फिर नई ऊंचाई पर पहुंची है। दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान बहाल होने वाली है और वाणिज्यिक व व्यापारिक सहयोग नए अवसर का सामना कर रहा है।

इस सभा में उपस्थित प्रतिनिधियों का विचार है कि सीधी उड़ान की बहाली और वीजा सरलीकरण भारत और चीन के अधिक घनिष्ठ वाणिज्यिक व व्यापारिक सहयोग और लोगों की आवाजाही के लिए लाभदायक है। भारत और चीन को वार्ता व सहयोग कर विश्व में अधिक निश्चितता डालनी चाहिए।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/