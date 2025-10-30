अन्तरराष्ट्रीय

शी से मुलाकात जबरदस्त, किसान ज्यादा जमीन और बड़े ट्रैक्टर खरीद लें : ट्रंप

Oct 30, 2025, 01:15 PM

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर (आईएएनएस)। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात और उनके साथ हुई डील से गदगद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर अपने जज्बात जाहिर किए। उत्साहित ट्रंप ने किसानों को और जमीन और बड़ा ट्रैक्टर खरीदने की सलाह दी।

डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए यह ऐलान किया है कि चीन के साथ ट्रेड टेंशन "सुलझने के बहुत करीब है," और उन्होंने अमेरिकी किसानों से "और ज्यादा जमीन और बड़े ट्रैक्टर" खरीदने की अपील इसलिए की क्योंकि बीजिंग ने सोयाबीन पर लगा बैन हटा दिया है।

अमेरिका हर साल भारी मात्रा में सोयाबीन एक्सपोर्ट करता है, जिसका आधा हिस्सा चीन जाता है, लेकिन चीन ने यह प्रोडक्ट खरीदना बंद कर दिया था, जिससे ट्रंप किसानों के लिए कई अरब डॉलर के बेलआउट पर विचार कर रहे थे। ट्रंप ने अपनी खुशी का जिक्र करते हुए ट्रूथ पर कहा, "मेरी चीन के राष्ट्रपति शी के साथ सच में एक बहुत अच्छी बैठक हुई। हम दोनों देशों के बीच बहुत सम्मान है, और जो अभी हुआ है उससे यह और बढ़ेगा।"

उन्होंने शी जिनपिंग से हुए डील की चर्चा करते हुए आगे कहा, "हम कई बातों पर सहमत हुए, और दूसरी, जो बहुत जरूरी हैं, वे भी सुलझने के बहुत करीब हैं। मुझे इस बात से बहुत खुशी हुई कि राष्ट्रपति शी ने बड़ी मात्रा में सोयाबीन, सोरघम और दूसरे खेती के प्रोडक्ट खरीदना शुरू करने पर सहमति जताई।"

ट्रंप ने किसानों का हौसला बढ़ाते हुए आगे लिखा, "हमारे किसान बहुत खुश होंगे! मैं वही बात दोहराता हूं जो मैंने अपने पिछले कार्यकाल में कही थी, किसानों को तुरंत जाकर ज्यादा जमीन और बड़े ट्रैक्टर खरीदने चाहिए।"

अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस डील की बारीकियों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि चीन रेयर अर्थ, क्रिटिकल मिनरल्स, मैग्नेट वगैरह का फ्लो खुले तौर पर और बिना किसी रोक-टोक के जारी रखने पर सहमत हो गया है। चीन ने साफ तौर पर कहा है कि वे हमारे देश में फेंटानिल के फ्लो को रोकने के लिए हमारे साथ मिलकर पूरी लगन से काम करेंगे। वे फेंटानिल संकट को खत्म करने में हमारी मदद करेंगे।

उन्होंने कहा कि चीन डिशवॉशर के दरवाजों से लेकर कार की खिड़कियों तक में इस्तेमाल होने वाले मैग्नेट की बिक्री को भी आसान बनाने पर सहमत हो गया है।

--आईएएनएस

केआर/

