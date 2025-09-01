अन्तरराष्ट्रीय

शी जिनपिंग और फंग लीयुएं ने एससीओ शिखर सम्मेलन में अतिथियों के लिए स्वागत भोज आयोजित किया

Sep 01, 2025, 06:52 PM

बीजिंग, 1 सितंबर (आईएएनएस)। 31 अगस्त की रात चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनकी पत्नी फंग लीयुएं ने थ्येनचिन के मेइच्यांग प्रदर्शनी केंद्र में वर्ष 2025 शांगहाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले अंतरराष्ट्रीय अतिथियों के लिए स्वागत भोज का आयोजन किया।

इस भोज पर शी चिनफिंग ने भाषण देकर चीन सरकार और चीनी जनता की ओर से थ्येनचिन में आए अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि एससीओ अपनी स्थापना के बाद हमेशा शांगहाई भावना का पालन कर एकता व पारस्परिक विश्वास मजबूत करता है, व्यावहारिक सहयोग गहराता है, और अंतरराष्ट्रीय व क्षेत्रीय मामलों में भाग लेता है, जो नयी किस्म वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध और मानवता के साझे भविष्य वाले समुदाय की स्थापना करने की महत्वपूर्ण शक्ति बन गई है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान विश्व का परिवर्तन तेजी से चल रहा है। अस्थिरताएं और अनिश्चितताएं अधिक हो रही हैं। एससीओ की क्षेत्रीय शांति व स्थिरता की सुरक्षा करने और विभिन्न देशों के विकास व समृद्धि को बढ़ाने की जिम्मेदारी और अधिक हो गयी है। विश्वास है कि विभिन्न पक्षों की समान कोशिशों से मौजूदा शिखर सम्मेलन निश्चित ही सफल होगा।

स्वागत भोज से पहले शी चिनफिंग और फंग लीयुएं ने विदेशी नेताओं की उत्सापूर्ण अगवानी की और उनके साथ हाथ मिलाकर उनका अभिवादन किया और तस्वीरें खिंचवाई।

(साभार-चाइना मीडिया ग्रुप ,पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/

