शी जिनपिंग ने कानसू प्रांत में अचानक आई बाढ़ आपदा पर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए

8 अगस्त (आईएएनएस)। 7 अगस्त से, चीन के कानसू प्रांत के लानचो शहर की युजोंग काउंटी आदि क्षेत्रों में लगातार भारी बारिश के कारण पहाड़ों में बाढ़ आई है। 8 तारीख को दोपहर 3:30 बजे तक, 10 लोगों की मौत हो चुकी है और 33 लोग लापता हुए हैं।

आपदा के बाद, सीपीसी केंद्रीय समिति के महासचिव, चीन के राष्ट्रपति और केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष शी जिनपिंग ने इसे बहुत महत्व दिया और महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। निर्देश के अनुसार सर्वोच्च प्राथमिकता लापता व्यक्तियों की खोज और बचाव, खतरे में पड़े लोगों को स्थानांतरित करने, हताहतों की संख्या को न्यूनतम करने तथा यथाशीघ्र संचार और परिवहन को बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास करना है।

हाल ही में चरम मौसम की लगातार घटनाओं के प्रति, सभी क्षेत्रों और संबंधित विभागों को जोखिम पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी को मजबूत करना चाहिए, छिपे हुए खतरों की जांच और सुधार को मजबूत करना चाहिए, और आपातकालीन कर्तव्य को मजबूत करना चाहिए, और बाढ़ के मौसम के दौरान लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बाढ़ की रोकथाम और आपदा राहत कार्य करना चाहिए।

साथ ही सीपीसी केंद्रीय समिति के पोलित ब्यूरो की स्थायी समिति के सदस्य और चीनी प्रधानमंत्री ली छ्यांग ने भी इस संबंध में निर्देश जारी किए।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/