शी चिनफिंग : "राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए 15वीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने पर सीपीसी केंद्रीय समिति के सुझाव" की व्याख्या

Oct 29, 2025, 06:39 AM

बीजिंग, 28 अक्टूबर (आईएएनएस)। 20 से 23 अक्टूबर तक, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) की 20वीं केंद्रीय समिति का चौथा पूर्णाधिवेशन पेइचिंग में आयोजित किया गया। इस दौरान, चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने "राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए 15वीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने पर सीपीसी केंद्रीय समिति के सुझाव" (संक्षिप्त में "सुझाव" कहा जाता है) की व्याख्या की।

अपनी व्याख्या में शी चिनफिंग ने "सुझाव" मसौदा की प्रक्रिया बताते हुए कहा कि आर्थिक और सामाजिक विकास को दिशा देने के लिए मध्यम और दीर्घकालिक योजनाएं तैयार करना देश पर शासन करने के लिए सीपीसी का महत्वपूर्ण तरीका है। "14वीं पंचवर्षीय योजना" (2021-2025) इस वर्ष पूरी हो जाएगी, और "15वीं पंचवर्षीय योजना" (2026-2030) का अध्ययन और निर्माण करना आवश्यक है। "15वीं पंचवर्षीय योजना" का अध्ययन और निर्माण करना देश की अर्थव्यवस्था और समाज के निरंतर और स्वस्थ विकास को बढ़ावा देने, मूल रूप से निर्धारित समाजवादी आधुनिकीकरण को साकार करने के लिए अधिक ठोस आधार तैयार करने के लिए बहुत महत्व रखता है।

शी के अनुसार, इस वर्ष जनवरी से अगस्त तक, "सुझाव" मसौदे के लिए कई बैठकें बुलायी गईं, गहन रूप से जांच की गई और अनुसंधान किया गया, तथा सभी पक्षों से व्यापक रूप से राय मांगी गईं। साथ ही, एक ऑनलाइन जनमत अभियान भी चलाया गया, जिससे 30 लाख से अधिक संदेश प्राप्त किए गए, जिनमें से संबंधित पक्षों ने 1,500 से अधिक सुझाव संकलित किए।

शी चिनफिंग ने "सुझाव" मसौदे की मूल सामग्री के बारे में बताते हुए कहा कि इसे बनाने के दौरान, चार पहलुओं पर ध्यान दिया गया, जिनमें लक्ष्य-उन्मुख और समस्या-उन्मुख का पालन, व्यवस्थित सोच का पालन, सुधारों को और अधिक व्यापक रूप से बढ़ावा देना, तथा बाहरी दुनिया के प्रति खुलेपन का विस्तार शामिल है।

उन्होंने परिचय देते हुए कहा कि "सुझाव" मसौदा 15 भागों में है और इसे तीन प्रमुख खंडों में विभाजित किया गया है, जो मुख्यतः "14वीं पंचवर्षीय योजना" अवधि के दौरान चीन के विकास की प्रमुख उपलब्धियों और "15वीं पंचवर्षीय योजना" अवधि के दौरान आर्थिक एवं सामाजिक विकास की मार्गदर्शक विचारधारा, सिद्धांतों और मुख्य लक्ष्यों का वर्णन करता है। यह "15वीं पंचवर्षीय योजना" अवधि के लिए विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक कार्यों और प्रमुख उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, और औद्योगिक विकास, वैज्ञानिक एवं तकनीकी नवाचार, घरेलू बाजार, आर्थिक व्यवस्था, बाहरी दुनिया के लिए खुलापन, ग्रामीण पुनरोद्धार, क्षेत्रीय विकास, सांस्कृतिक निर्माण, जन-जीवन सुरक्षा, हरित विकास, सुरक्षित विकास और राष्ट्रीय रक्षा निर्माण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में विचारों और प्रमुख कार्यों को स्पष्ट करता है। साथ ही, मसौदे में सीपीसी केंद्रीय समिति के केंद्रीकृत और एकीकृत नेतृत्व को बनाए रखना और मजबूत करना, हांगकांग, मकाओ और थाईवान के कार्य, मानव जाति के साझा भविष्य वाले समुदाय के निर्माण को बढ़ावा देना आदि पर भी उल्लेख किया गया है।

शी चिनफिंग के अनुसार, सीपीसी 20वीं राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह निर्धारित किया कि समाजवादी आधुनिकीकरण वर्ष 2035 तक अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लिया जाएगा। "14वीं पंचवर्षीय योजना", जो कि पहली पंचवर्षीय अवधि है, ने पहले ही एक ठोस आधारशिला रख दी है और एक अच्छी शुरुआत की है। "15वीं पंचवर्षीय योजना" इस आधारशिला को सुदृढ़ करने और व्यापक प्रयास करने के लिए एक महत्वपूर्ण अवधि है। "15वीं पंचवर्षीय योजना" का निर्माण और कार्यान्वयन वर्ष 2035 तक अनिवार्य रूप से समाजवादी आधुनिकीकरण प्राप्त करने के लिए और भी अधिक ठोस आधारशिला रखेगा।

अपनी व्याख्या में शी चिनफिंग ने "सुझाव" मसौदे में कुछ महत्वपूर्ण दृष्टिकोण और प्रमुख उपाय प्रस्तुत किए हैं, जिनमें "15वीं पंचवर्षीय योजना" अवधि का महत्वपूर्ण स्थान, इस अवधि में आर्थिक और सामाजिक विकास लक्ष्य, उच्च गुणवत्ता वाले विकास को बढ़ावा देना, घरेलू परिसंचरण और घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय दोहरे परिसंचरण को मजबूत करना, सभी लोगों की समान समृद्धि, विकास और सुरक्षा का समन्वय और सीपीसी के समग्र नेतृत्व को कायम रखना शामिल हैं।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

