अन्तरराष्ट्रीय

शी चिनफिंग ने वियतनाम के राष्ट्रपति से मुलाकात की

Sep 05, 2025, 08:13 AM

बीजिंग, 4 सितंबर (आईएएनएस)। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने पेइचिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में वियतनामी राष्ट्रपति लुओंग कुओंग से मुलाकात की, जो चीनी जनता के जापानी आक्रमण विरोधी युद्ध और विश्व फासीवाद-विरोधी युद्ध की विजय की 80वीं वर्षगांठ के स्मरणोत्सव में भाग लेने के लिए आए।

शी चिनफिंग ने कहा कि विश्व फासीवाद-विरोधी युद्ध की विजय ने यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया है कि विजय अनिवार्य रूप से न्याय के पक्ष में होती है। चीन और वियतनाम को संयुक्त रूप से इतिहास को याद रखना, शहीदों की स्मृति करनी, रणनीतिक सहयोग मजबूत करना, द्वितीय विश्व युद्ध की विजय की उपलब्धियों की रक्षा करनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय निष्पक्षता और न्याय को बनाए रखना और इतिहास के सही पक्ष पर दृढ़ता से खड़ा होना चाहिए।

शी चिनफिंग ने इस बात पर जोर दिया कि चीन वियतनाम को उसकी राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुकूल समाजवादी मार्ग पर चलने और वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी की 14वीं राष्ट्रीय कांग्रेस के सफल आयोजन का समर्थन करता है। दोनों पक्षों को भाईचारे की भावना से पार्टी और राज्य प्रशासन में अनुभवों के आदान-प्रदान को गहरा करना चाहिए, राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ और 'चीन-वियतनाम लोगों के बीच आदान-प्रदान का वर्ष' मनाने की गतिविधियों का सफलतापूर्वक आयोजन करना चाहिए ताकि दोनों देशों के लोगों को ठोस लाभ मिले।

लुओंग कुओंग ने चीनी जनता के जापानी आक्रमण विरोधी युद्ध की विजय की 80वीं वर्षगांठ और शांगहाई सहयोग संगठन के थ्येनचिन शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन पर चीन को हार्दिक बधाई दी और कहा कि दोनों महत्वपूर्ण आयोजनों ने चीन का अंतर्राष्ट्रीय स्थान और प्रभाव को दर्शाया है। चीन के साथ संबंध वियतनाम के लिए रणनीतिक महत्व रखता है और वियतनाम की विदेश नीति में सर्वोच्च प्राथमिकता है। वियतनाम चीन के साथ संबंधों को दृढ़ता से विकसित करेगा और बहुपक्षीय मंच पर सहयोग कर संयुक्त राष्ट्र की प्रतिष्ठा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों की सुरक्षा करेगा और वैश्विक शासन प्रणाली का सुधार करेगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

