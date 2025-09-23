अन्तरराष्ट्रीय

शी चिनफिंग ने देश भर के किसानों को त्योहार की शुभकामनाएं दी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 23, 2025, 01:28 AM

22 सितंबर (आईएएनएस)। आठवें "चीनी किसानों के फसल उत्सव" के अवसर पर, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय कमेटी के महासचिव शी चिनफिंग ने सीपीसी केंद्रीय समिति की ओर से देश भर में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे किसानों और कर्मचारियों को त्योहार की बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं दी।

शी चिनफिंग ने बताया कि इस वर्ष, हमने सूखा और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव पर काबू पा लिया है, ग्रीष्मकालीन अनाज उत्पादन स्थिर रहा है और चावल का उत्पादन बढ़ा है, और उम्मीद है कि इस वर्ष फिर से अनाज की भरपूर फसल होगी।

शी चिनफिंग ने इस बात पर जोर दिया कि चीन का आधुनिकीकरण कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के आधुनिकीकरण से अविभाज्य है। विभिन्न स्तरों की पार्टी समितियों और सरकारों को सीपीसी केंद्रीय कमेटी के निर्णयों और व्यवस्थाओं को पूरी तरह से लागू करना चाहिए, कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए, किसानों को मजबूत, लाभान्वित और समृद्ध बनाने वाली नीतियों में सुधार करना चाहिए, कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा उपकरण समर्थन को मजबूत करना चाहिए, व्यापक कृषि उत्पादन क्षमता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, रोजगार को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई उपायों को लागू करना चाहिए, और ग्रामीण क्षेत्रों के व्यापक पुनरुद्धार को मजबूती से बढ़ावा देना चाहिए।

उन्होंने आशा व्यक्त की कि किसान अपनी पहल और रचनात्मकता को पूरी तरह से प्रदर्शित करेंगे और समाज के सभी वर्ग सक्रिय रूप से समर्थन और भागीदारी करके रहने योग्य, व्यापार-अनुकूल और सुंदर ग्रामीण क्षेत्रों के निर्माण के प्रयासों में भाग लेंगे, और साथ मिलकर चीन के आधुनिकीकरण के उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रयास करेंगे।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...