शी चिनफिंग ने थाईलैंड के राजा महा वजिरालोंगकोर्न से मुलाकात की

बीजिंग, 14 नवंबर (आईएएनएस)। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने पेइचिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में चीन की राजकीय यात्रा पर आए थाईलैंड के राजा महा वजिरालोंगकोर्न से मुलाकात की।

शी चिनफिंग ने जोर देते हुए कहा कि एक नए ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े होकर, वे राजा महा वजिरालोंगकोर्न के साथ अगले 50 वर्षों में चीन-थाईलैंड साझे भविष्य वाले समुदाय के निर्माण का मार्गदर्शन कर और अधिक प्रगति हासिल करने और चीन-थाईलैंड मैत्री का नया अध्याय लिखने के लिए मिलकर काम करने के इच्छुक हैं।

शी चिनफिंग ने कहा कि थाई राजपरिवार के चीन के साथ गहरे ऐतिहासिक संबंध हैं और उन्होंने चीन-थाईलैंड मैत्री को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसके लिए चीन उनकी गहरी सराहना करता है। इस वर्ष चीन और थाईलैंड के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ और "चीन-थाईलैंड मैत्री के स्वर्णिम 50 वर्ष" है। राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से आधी सदी में, बदलती अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का सामना करते हुए, चीन और थाईलैंड हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं, एक-दूसरे का समर्थन करते रहे हैं और सच्चे रिश्तेदार, मित्र तथा साझेदार हैं।

वजिरालोंगकोर्न ने कहा कि थाई-चीनी सहयोग भाईचारे का सहयोग है। थाईलैंड चीन के विकास के अनुभवों से सक्रिय रूप से सीखने, विभिन्न क्षेत्रों में चीन के साथ सहयोग बढ़ाने, लोगों के बीच आदान-प्रदान बढ़ाने और थाईलैंड और चीन के बीच मित्रता को और गहरा करने के लिए तैयार है।

