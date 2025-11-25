शी चिनफिंग ने ट्रंप के साथ फोन पर बातचीत की

बीजिंग, 25 नवंबर (आईएएनएस)। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने 24 नवंबर की रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोन पर बातचीत की।

शी चिनफिंग ने कहा कि बुसान में मुलाकात के बाद चीन-अमेरिका संबंध स्थिर और अच्छी दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, जिसे दोनों देशों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का समर्थन मिला। तथ्यों से फिर साबित हुआ है कि चीन-अमेरिका सहयोग दोनों के लाभ में है और संघर्ष से दोनों को नुकसान होता है। यह व्यवहारों से बार-बार पुष्टि किया गया सामान्य ज्ञान है। चीन और अमेरिका का पारस्परिक समर्थन और समान समृद्धि वास्तविक दृश्य है। दोनों पक्षों को यह रुझान बनाए रखकर सही दिशा पर कायम रहकर समानता, सम्मान व पारस्परिक लाभ के मुताबिक सहयोग की सूची लंबी करनी और समस्याओं की सूची कम करनी और अधिक प्रगति प्राप्त करनी चाहिए ताकि चीन-अमेरिका संबंध के लिए सहयोग का नया रास्ता खोला जाए और दोनों देशों की जनता और विश्व जनता को अधिक लाभ मिले।

शी चिनफिंग ने थाईवान सवाल पर चीन के सैद्धांतिक पक्ष पर प्रकाश डाला। उन्होंने बल दिया कि थाईवान की वापसी दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। चीन और अमेरिका ने कंधे से कंधा मिलाकर फासीवाद और सैन्यवाद का मुकाबला किया था। वर्तमान में दोनों को एक साथ दूसरे विश्व युद्ध की विजय की उपलब्धियां अच्छी तरह सुरक्षित करनी चाहिए।

ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष बुसान भेंटवार्ता में संपन्न अहम समानताएं पूरी तरह लागू कर रहे हैं। चीन ने दूसरे विश्व युद्ध की जीत के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अमेरिका चीन के प्रति थाईवान सवाल का महत्व समझता है। दोनों नेताओं ने यूक्रेन संकट की चर्चा भी की।

