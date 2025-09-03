बीजिंग, 3 सितंबर (आईएएनएस)। 2 सितंबर की शाम को, चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन से मुलाकात की, जो 2025 शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और चीनी जनता के जापानी आक्रमण विरोधी युद्ध और विश्व फासीवाद विरोधी युद्ध की विजय की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में चीन की यात्रा पर आए।

शी चिनफिंग ने बताया कि राष्ट्रपति रहमोन और मेरे रणनीतिक मार्गदर्शन में, चीन-ताजिकिस्तान सहयोग ने लगातार नए परिणाम प्राप्त किए हैं। चीन ताजिकिस्तान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है, और सिलसिलेवार सहयोग परियोजनाओं ने नई प्रगति की है। व्यापक रणनीतिक साझेदार के रूप में, चीन साझा भविष्य वाले चीन-ताजिकिस्तान समुदाय के निर्माण के लिए ताजिकिस्तान के साथ मिलकर काम करने को तैयार है।

शी चिनफिंग ने इस बात पर ज़ोर दिया कि चीन और ताजिकिस्तान को अपनी विकास रणनीतियों के समन्वय को मजबूत करना चाहिए और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। चीन ताजिकिस्तान में निवेश के लिए और अधिक चीनी कंपनियों को प्रोत्साहित करने और नवीन ऊर्जा वाहनों, डिजिटल अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे के निर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने, और आपदा रोकथाम, स्वास्थ्य सेवा, संस्कृति और शिक्षा में आदान-प्रदान को गहरा करने में दोनों पक्षों का समर्थन करने को तैयार है।

रहमोन ने कहा कि ताजिकिस्तान चीन-ताजिकिस्तान संबंधों को बहुत महत्व देता है, और दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करना दोनों देशों के साझा हितों की पूर्ति करता है। ताजिकिस्तान एक-चीन सिद्धांत का दृढ़ता से पालन करता है और हमेशा चीन का एक विश्वसनीय भागीदार रहेगा। ताजिकिस्तान व्यापार, हरित अर्थव्यवस्था, डिजिटल अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे के निर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में चीन के साथ सहयोग को मजबूत करने का इच्छुक है और चीनी कंपनियों का ताजिकिस्तान में निवेश और व्यापार करने के लिए स्वागत करता है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप ,पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/