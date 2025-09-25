अन्तरराष्ट्रीय

शी चिनफिंग ने शिनच्यांग में कार्य रिपोर्ट सुनी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 25, 2025, 12:35 PM

बीजिंग, 25 सितंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय प्रतिनिधि मंडल लेकर शिनच्यांग स्वायत्त प्रदेश की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मनाने की गतिविधि में भाग ले रहे सीपीसी केंद्रीय कमेटी के महासचिव और राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने 24 सितंबर को सीपीसी शिनच्यांग स्वायत्त प्रदेश समिति और प्रदेश सरकार की कार्य रिपोर्ट सुनी।

उन्होंने बल दिया कि नये युग में पार्टी के शिनच्यांग पर शासन करने की रणनीति को पूरे और सटीक रूप से लागू कर एकजुट, सौहार्द, समृद्ध, धनी, सभ्यतापूर्ण, प्रगतिशील, सुखमय और पर्यावरण हितैषी आधुनिक समाजवादी शिनच्यांग का निर्माण करने की कोशिश करनी चाहिए।

शी ने कहा कि शिनच्यांग उइगुर स्वायत्त प्रदेश की स्थापना के 70 वर्षों में सीपीसी केंद्रीय कमेटी के मजबूत नेतृत्व और पूरे देश की जनता के बड़े समर्थन के तहत सीपीसी स्वायत्त प्रदेश समिति और प्रदेश सरकार ने विभिन्न जातियों की जनता का नेतृत्व कर दृढ़ता से राष्ट्रीय एकता, जातीय एकता और सामाजिक स्थिरता की सुरक्षा की और आर्थिक व सामाजिक विकास निरंतर आगे बढ़ाया। शिनच्यांग की स्थिति में कायापलट आया है।

उन्होंने सीपीसी केंद्रीय कमेटी की ओर से शिनच्यांग की विभिन्न जातियों के कर्मचारियों और आम लोगों को हार्दिक बधाई दी और उनका अभिवादन किया।

शी ने बल दिया कि शिनच्यांग को अपने संसाधन और व्यवसायों के आधार पर शिनच्यांग की विशेषता से मेल खाने वाले गुणवत्ता विकास का रास्ता निकालना चाहिए। इसके साथ शिनच्यांग के समाज की आम स्थिरता बनाए रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। चीनी राष्ट्र समुदाय की चेतना मजबूत कर चीनी राष्ट्र समुदाय का निर्माण बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी के नेतृत्व और निर्माण को मजबूत बनाना शिनच्यांग के आधुनिक निर्माण की मूल गारंटी है।

(साभार---चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

डीएससी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...