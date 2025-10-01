शी चिनफिंग ने शहीद दिवस पर राष्ट्रीय नायकों को श्रद्धांजलि दी

बीजिंग, 30 सितंबर (आईएएनएस)। चीन की राजधानी पेइचिंग के थ्येनआनमन चौक पर राष्ट्रीय शहीदों को पुष्प टोकरियां अर्पित करने का भव्य समारोह आयोजित किया गया। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) और राज्य के अन्य शीर्ष नेताओं ने इसमें भाग लिया।

यह समारोह चीन के राष्ट्रीय दिवस (1 अक्टूबर) से एक दिन पहले, शहीद दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। इस वर्ष चीनी जनता के जापानी आक्रमण-विरोधी युद्ध और विश्व फासीवाद-विरोधी युद्ध की विजय की 80वीं वर्षगांठ भी है, जिसने इस आयोजन को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया।

समारोह में प्रधानमंत्री ली छ्यांग, चाओ लची, वांग हुनिंग, थ्साई छी, तिंग श्वेश्यांग, ली शी और हान चंग जैसे अन्य वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहे। समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों ने भी इस अवसर पर अपनी भागीदारी दर्ज कराई।

सुबह ठीक 10 बजे राष्ट्रगान गाकर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके बाद उपस्थित सभी लोगों ने उन शहीदों की स्मृति में मौन रखा, जिन्होंने चीनी जनता की मुक्ति और चीन लोक गणराज्य के निर्माण तथा विकास के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जननायक स्मारक के सामने नौ विशाल पुष्प टोकरियां रखी गईं। राष्ट्रपति शी चिनफिंग और अन्य नेताओं ने स्मारक तक जाकर टोकरियों पर लगे रिबनों को सीधा किया और स्मारक के चारों ओर घूमकर शहीदों को नमन किया।

टोकरियों पर 'जननायकों की शाश्वत जय' अंकित रिबन लगे थे। ये पुष्पांजलियां सीपीसी केंद्रीय समिति, राष्ट्रीय जन प्रतिनिधि सभा (एनपीसी) स्थायी समिति, राज्य परिषद, सीपीसीसीसी राष्ट्रीय समिति, केंद्रीय सैन्य आयोग, गैर-कम्युनिस्ट पार्टियों, अखिल चीन उद्योग और वाणिज्य महासंघ, पार्टी से संबद्ध न होने वाले देशभक्तों, जन संगठनों, विभिन्न क्षेत्रों के लोगों, दिग्गजों, सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारियों, शहीदों के परिजनों और चीनी युवा अग्रदूतों की ओर से अर्पित की गईं।

समारोह का संचालन सीपीसी केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य तथा सीपीसी पेइचिंग नगर समिति के सचिव यिन ली ने किया।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/