शी चिनफिंग ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटेरेस और कई देशों के नेताओं से की मुलाकात

Aug 31, 2025, 05:47 AM

बीजिंग, 30 अगस्त (आईएएनएस)। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने थ्येनचिन गेस्ट हाउस में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की, जो 2025 शांगहाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन में हैं।

शी चिनफिंग ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के आसपास अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा लिया गया सबसे महत्वपूर्ण निर्णय संयुक्त राष्ट्र की स्थापना था। इस वर्ष विश्व फासीवाद-विरोधी युद्ध की विजय और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की 80वीं वर्षगांठ है। इतिहास हमें सिखाता है कि बहुपक्षवाद, एकजुटता और सहयोग वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए सही उपाय हैं।

शी चिनफिंग ने जोर देकर कहा कि परिवर्तन की एक सदी के बीच, चीन ने स्थिरता और निश्चितता प्रदान की है। चीन अपने नए विकास के जरिए दुनिया को नए अवसर प्रदान करता रहेगा, और सभी देशों के साथ मिलकर मानव जाति के साझे भविष्य वाले समुदाय का निर्माण करके, तीन प्रमुख वैश्विक पहलों को लागू करके और संयुक्त रूप से 'बेल्ट एंड रोड' पहल का निर्माण करके एक बेहतर भविष्य का निर्माण करेगा।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र के प्रति चीन के दीर्घकालिक और दृढ़ समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बहुपक्षवाद, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र का अधिकार वर्तमान में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय शासन संरचना में तत्काल सुधार की आवश्यकता है। चीन ने अंतर्राष्ट्रीय कानून की रक्षा और विधि-शासन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और बहुपक्षवाद की रक्षा में आधारशिला बना है।

उनके अलावा, शी चिनफिंग ने कंबोडियाई प्रधानमंत्री हुन मानेट, म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग, मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा मदबौली, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट टोकायेव, नेपाली प्रधानमंत्री केपी ओली से भी मुलाकात की।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

