शी चिनफिंग ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री से फोन पर बात की

बीजिंग, 20 अप्रैल (आईएएनएस)। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने सोमवार की दोपहर को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बातचीत की और सऊदी अरब के साथ संबंध विकसित करने पर बल दिया।

शी ने कहा कि चीन सऊदी अरब के साथ संबंध के विकास को बहुत महत्व देता है और उसने हमेशा पारस्परिक सम्मान, समानता और पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों का पालन किया है। इस वर्ष दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की स्थापना की 10वीं वर्षगांठ है। चीन सऊदी अरब के साथ मिलकर इससे लाभ उठाकर रणनीतिक पारस्परिक विश्वास को गहरा करना, व्यावहारिक सहयोग को मजबूत करना, सभी स्तरों पर आदान-प्रदान का विस्तार करना और चीन-सऊदी अरब संबंधों को लगातार व्यापक और गहरा बनाना चाहता है, ताकि चीन और अरब देशों के बीच संबंधों के विकास के लिए एक आदर्श स्थापित किया जा सके।

मध्य पूर्व और खाड़ी क्षेत्र में मौजूदा स्थिति की चर्चा करते हुए, शी चिनफिंग ने इस बात पर जोर दिया कि चीन तत्काल और व्यापक युद्धविराम और शत्रुता की समाप्ति का समर्थन करता है, शांति की बहाली के लिए अनुकूल सभी प्रयासों का समर्थन करता है, और राजनीतिक व राजनयिक साधनों के माध्यम से विवादों को हल करने पर जोर देता है।

चीनी राष्ट्रपति का कहना है कि होर्मुज जलडमरूमध्य सामान्य नौवहन के लिए खुला रहना चाहिए, जो इस क्षेत्र के देशों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साझा हित में है। चीन क्षेत्रीय देशों को अच्छे पड़ोसी संबंधों, विकास, सुरक्षा और सहयोग का समुदाय बनाने, अपने भविष्य और भाग्य को अपने हाथों में लेने तथा क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में भी समर्थन करता है।

फोन वार्ता में, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब-चीन संबंध रणनीतिक हैं, चीन के साथ संबंध विकसित करना सऊदी अरब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मध्य पूर्व में चल रहा मौजूदा संघर्ष खाड़ी देशों की सुरक्षा को नुकसान पहुंचा रहा है और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और आर्थिक गतिविधियों को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। सऊदी अरब विवादों और मतभेदों को संवाद के माध्यम से सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है और स्थिति को और बिगड़ने से रोकने की उम्मीद करता है।

उन्होंने यह भी कहा कि चीन एक जिम्मेदार और प्रमुख विश्व शक्ति है जो लगातार निष्पक्ष रुख अपनाती है और मध्य पूर्वी देशों के बीच सौहार्दपूर्ण मित्रता, संवाद और सहयोग का समर्थन करती है। सऊदी अरब युद्धविराम बनाए रखने, लड़ाई की पुनरावृत्ति को रोकने, होर्मुज जलडमरूमध्य में सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने तथा क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता प्राप्त करने के लिए चीन के साथ संचार और समन्वय को मजबूत करने के लिए तत्पर है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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