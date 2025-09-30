शी चिनफिंग ने सीपीसी केंद्रीय समिति के पोलित ब्यूरो सम्मेलन की अध्यक्षता की

बीजिंग, 29 सितंबर (आईएएनएस)। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के पोलित ब्यूरो ने 29 सितंबर को राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास की 15वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा और रूपरेखा तय करने के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता सीपीसी केंद्रीय समिति के महासचिव शी चिनफिंग ने की।

सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं केंद्रीय समिति का चौथा पूर्ण अधिवेशन 20 से 23 अक्टूबर तक पेइचिंग में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही, पोलित ब्यूरो ने "राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए 15वीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने पर सीपीसी केंद्रीय समिति के प्रस्ताव" के मसौदे पर पार्टी के भीतर और बाहर से प्राप्त सुझावों से संबंधित एक रिपोर्ट सुनी। सम्मेलन में हुई चर्चा और सुझावों के आधार पर मसौदे को संशोधित कर 20वीं केंद्रीय समिति के चौथे पूर्ण अधिवेशन में विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

सम्मेलन में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि 15वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए पार्टी के समग्र नेतृत्व को मज़बूती से बनाए रखना आवश्यक है। साथ ही, पार्टी केंद्रीय समिति के अधिकार और केंद्रीकृत, एकीकृत नेतृत्व की दृढ़ता से रक्षा करते हुए यह सुनिश्चित करना होगा कि पार्टी नेतृत्व विकास के हर पहलू में व्याप्त हो।

सम्मेलन ने यह भी रेखांकित किया कि जनता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए, उनके प्रभुत्व का सम्मान होना चाहिए और आधुनिकीकरण के लाभ सभी नागरिकों तक अधिक समानता के साथ पहुँचने चाहिए। नए विकास दर्शन के मार्गदर्शन में उच्च-गुणवत्ता वाले विकास को आगे बढ़ाना होगा। इसके लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार नई उच्च-गुणवत्ता वाली उत्पादक शक्तियों का विकास किया जाए, ताकि निरंतर और स्वस्थ आर्थिक वृद्धि तथा व्यापक सामाजिक प्रगति सुनिश्चित हो सके।

सम्मेलन में यह भी स्पष्ट किया गया कि पार्टी के समग्र नेतृत्व को बनाए रखना और मजबूत करना चीन के आधुनिकीकरण को आगे बढ़ाने की मूलभूत गारंटी है। पार्टी की आत्म-क्रांति के माध्यम से सामाजिक क्रांति का नेतृत्व करना, व्यापक और कठोर पार्टी शासन को जारी रखना, पार्टी के राजनीतिक नेतृत्व, वैचारिक मार्गदर्शन, जन संगठन और सामाजिक अपील को मजबूत करना अनिवार्य है। साथ ही, आर्थिक और सामाजिक विकास का नेतृत्व करने की पार्टी की क्षमता को निरंतर बढ़ाते हुए चीन के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के लिए ठोस शक्ति का संचार किया जाना चाहिए।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप ,पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/