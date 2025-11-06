अन्तरराष्ट्रीय

शी चिनफिंग ने सामिया सुलुहु हसन को तंजानिया की राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी

Nov 06, 2025, 03:15 PM

बीजिंग, 6 नवंबर (आईएएनएस)। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने सामिया सुलुहु हसन को बधाई संदेश भेजकर उन्हें तंजानिया संयुक्त गणराज्य की राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी।

शी चिनफिंग ने कहा कि चीन और तंजानिया के बीच गहरी पारंपरिक मित्रता है। हाल के वर्षों में, द्विपक्षीय संबंध उच्च स्तर पर विकसित हुए हैं, दोनों पक्ष अपने मूल हितों और प्रमुख चिंताओं से जुड़े मुद्दों पर एक-दूसरे का समर्थन करते हैं, और विभिन्न क्षेत्रों में व्यावहारिक सहयोग में फलदायी परिणाम प्राप्त हुए हैं। मैं चीन-तंजानिया संबंधों के विकास को बहुत महत्व देता हूं और राष्ट्रपति हसन के साथ मिलकर चीन-अफ्रीका सहयोग मंच के पेइचिंग शिखर सम्मेलन के परिणामों को लागू करने, चीन-तंजानिया व्यापक रणनीतिक सहयोग साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और नए युग में साझे भविष्य वाले सर्व-मौसम चीन-अफ्रीका समुदाय के निर्माण में अधिक योगदान देने को तैयार हूं।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

