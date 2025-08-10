अन्तरराष्ट्रीय

शी चिनफिंग ने सिंगापुर की 60वीं वर्षगांठ पर सिंगापुर के राष्ट्रपति थारमान थार्मन को बधाई संदेश भेजा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 10, 2025, 12:29 AM

बीजिंग, 9 अगस्त (आईएएनएस)। 9 अगस्त को चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने सिंगापुर के राष्ट्रपति थार्मन शानमुगरत्नम को संदेश भेजकर सिंगापुर गणराज्य की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ की बधाई की।

शी चिनफिंग ने कहा कि स्थापना के 60 वर्षों में सिंगापुर ने एक विशेषता वाला आधुनिक रास्ता निकाला और उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की ।चीन और सिंगापुर अच्छे पड़ोसी और महत्वपूर्ण साझेदार हैं। राजनयिक संबंध स्थापना के बाद 35 वर्षों में दोनों पक्ष हमेशा रणनीतिक व दीर्घकालिक दृष्टि से चीन-सिंगापुर संबंधों को देखते हैं और द्विपक्षीय संबंधों की गुणवत्ता बढ़ाते हैं ।विभिन्न क्षेत्रों के सहयोग में भारी उपलब्धियां हासिल की गई और विभिन्न देशों के बीच पारस्परिक लाभ ,साझी जीत और समान विकास की मिसाल खड़ी की गई।

शी ने कहा कि मैं चीन-सिंगापुर संबंधों को बड़ा महत्व देता हूं ।उम्मीद है कि दोनों पक्ष समान कोशिश कर चीन-सिंगापुर सर्वांगीण ,गुणवत्तापूर्ण और भविष्य के उन्मुख साझेदारी को और आगे बढ़ाएंगे ,दोनों देशों की जनता को और अधिक लाभ पहुंचाएंगे और क्षेत्रीय शांति व समृद्धि के लिए अधिक योगदान देंगे।

उस दिन चीनी प्रधानमंत्री ली छ्यांग और विदेश मंत्री वांग यी ने क्रमशः सिंगापुर के समकक्ष को बधाई संदेश भी भेजा।

(साभार---चाइना मीडिया ग्रुप ,पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...