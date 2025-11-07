अन्तरराष्ट्रीय

शी चिनफिंग ने सीएनएस फूच्येन का निरीक्षण किया

Nov 07, 2025, 04:08 PM

बीजिंग, 7 नवंबर (आईएएनएस)। चीन का पहला विद्युत चुंबकीय गुलेल विमान वाहक जहाज सीएनएस फूच्येन की पंक्ति में शामिल होने और ध्वज प्रस्तुति का समारोह 5 नवंबर को हाईनान प्रांत के सानया शहर स्थित नौसैनिक बंदरगाह में आयोजित हुआ।

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के महासचिव, राष्ट्रपति और केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष शी चिनफिंग ने इसमें भाग लिया और जहाज में निरीक्षण किया।

शी चिनफिंग ने सीएनएस फूच्येन के कप्तान को सैन्य ध्वज प्रदान किया। उसके बाद शी चिनफिंग ने जहाज पर चढ़कर चीन में विमान वाहक जहाज के विकास की कार्य रिपोर्ट और डेक फंक्शन का परिचय सुना।

शी चिनफिंग ने वाहक आधारित विमान के पायलटों के साथ बातचीत की और प्रक्षेपण प्रक्रिया का प्रदर्शन देखा। बाद में शी चिनफिंग ने टावर पर चढ़कर उड़ान नियंत्रण और टेकऑफ व लैंडिंग संचालन के बारे में जाना।

बताया जाता है कि सीएनएस फूच्येन चीन का पहला विद्युत चुंबकीय गुलेल विमान वाहक जहाज है और चीन का तीसरा विमान वाहक जहाज भी है। इसकी पतवार संख्या 18 है। जून 2022 में इसका नामकरण किया गया।

सीएनएस फूच्येन का डिजाइन और निर्माण पूरी तरह से चीन ने किया है। इसकी विद्युत चुंबकीय गुलेल प्रौद्योगिकी दुनिया में अग्रणी है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

