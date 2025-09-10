अन्तरराष्ट्रीय

शी चिनफिंग ने राष्ट्रीय विशेष-पद शिक्षकों के प्रतिनिधियों को लिखा जवाबी पत्र

बीजिंग, 9 सितंबर (आईएएनएस)। 10 सितंबर को चीन का 41वां शिक्षक दिवस मनाया जाएगा। इसके पहले, चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने देशभर के विशेष-पद वाले शिक्षकों के प्रतिनिधियों को पत्र लिखकर हार्दिक शुभकामनाएं प्रकट की और समस्त शिक्षकों और शिक्षा कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया।

ग्रामीण अनिवार्य शिक्षा स्कूलों में शिक्षकों के लिए स्थापित विशेष-पद योजना, जिसे "विशेष-पद योजना" कहा जाता है, चीन की केंद्रीय सरकार की एक विशेष पहल है। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से मध्य और पश्चिमी चीन के ग्रामीण स्कूलों में पढ़ाने के लिए कॉलेज स्नातकों की सार्वजनिक भर्ती करना है। 2006 में इस योजना की शुरुआत के बाद से कुल 11.8 लाख शिक्षकों का चयन किया गया, जो देश के 22 प्रांतों और 1,000 से अधिक काउंटियों में स्थित 30,000 से अधिक ग्रामीण स्कूलों को कवर करता है।

हाल ही में, राष्ट्रीय विशेष-पद शिक्षकों के आठ प्रतिनिधियों, जिन्होंने राष्ट्रीय "सबसे सुंदर शिक्षक" जैसे सम्मान प्राप्त किए हैं, ने राष्ट्रपति शी चिनफिंग को पत्र लिखा। इसमें उन्होंने ग्रामीण शिक्षा में अपने अनुभव साझा किए और अपने मूल मिशन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की, जिसमें उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के माध्यम से लोगों को पढ़ाने और प्रशिक्षित करने के अपने दृढ़ संकल्प को रेखांकित किया।

शी चिनफिंग ने अपने जवाबी पत्र में कहा कि "विशेष-पद योजना" के 20 वर्षों के कार्यान्वयन में अनेक शिक्षकों ने ग्रामीण शिक्षा के लिए निष्ठापूर्वक काम किया है, मौन योगदान दिया है और अपनी भावनाओं तथा जिम्मेदारियों का प्रदर्शन किया है।

उन्होंने आशा जताई कि विशेष-पद वाले शिक्षक शिक्षा के मूल उद्देश्य पर अडिग रहते हुए अपने शिक्षण कौशल और शिक्षा विधियों में निरंतर सुधार करेंगे। अपने स्नेह और समर्पण से बच्चों की देखभाल और मार्गदर्शन करेंगे, अधिक सर्वांगीण विकसित उत्कृष्ट समाजवादी नागरिक और उत्तराधिकारियों को तैयार करेंगे, तथा ग्रामीण पुनरोद्धार और शिक्षा क्षेत्र में मजबूत राष्ट्र निर्माण में नया योगदान देंगे।

