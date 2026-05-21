शी चिनफिंग ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ वार्ता की

बीजिंग, 20 मई (आईएएनएस)। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने चीन की राजकीय यात्रा पर आए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ पेइचिंग के जन वृहद भवन में वार्ता की। दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने चीन और रूस के बीच अच्छे पड़ोसी और मैत्रीपूर्ण सहयोग संधि को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।

दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने क्रमशः लघु स्तर और वृहत स्तर की वार्ताएं कीं।

इस दौरान शी चिनफिंग ने कहा कि इस वर्ष चीन-रूस रणनीतिक सहयोग साझेदारी की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ और चीन और रूस के बीच अच्छे पड़ोसी और मैत्रीपूर्ण सहयोग संधि पर हस्ताक्षर की 25वीं वर्षगांठ है। चीन और रूस के बीच अच्छे पड़ोसी और मैत्रीपूर्ण सहयोग संधि पर हस्ताक्षर ने दीर्घकालिक सद्भावना, मित्रता और व्यापक रणनीतिक सहयोग के लिए एक कानूनी आधार स्थापित किया, जिससे चीन-रूस संबंधों को अभूतपूर्व विकास प्राप्त करने में मदद मिली।

शी चिनफिंग ने इस बात पर जोर दिया कि चीन और रूस समानता, पारस्परिक सम्मान, आपसी विश्वास और पारस्परिक लाभ वाले सहयोग के आधार पर नए युग के लिए एक व्यापक रणनीतिक सहयोग साझेदारी विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। राजनीतिक पारस्परिक विश्वास लगातार गहरा रहा है, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति और क्षेत्रों के बीच सहयोग को लगातार बढ़ावा दिया गया है, और लोगों के बीच संबंध और भी मजबूत हुए हैं।

पुतिन ने कहा कि दोनों पक्षों के संयुक्त प्रयासों के चलते रूस-चीन संबंध अभूतपूर्व उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। उच्च स्तरीय आदान-प्रदान नियमित रूप से हो रहे हैं और राजनीतिक आपसी विश्वास मजबूत हैं। द्विपक्षीय व्यापार में निरंतर वृद्धि हो रही है, ऊर्जा की आपूर्ति और मांग परस्पर लाभकारी हैं और परिवहन, रसद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग गहरा रहा है। सांस्कृतिक आदान-प्रदान अच्छी प्रगति कर रहा है और सफल 'रूस-चीन संस्कृति वर्ष' के बाद 'रूस-चीन शिक्षा वर्ष' का शुभारंभ होगा।

दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने मध्य पूर्व की स्थिति सहित प्रमुख अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।

वार्ता के बाद, दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने 'व्यापक रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने और अच्छे पड़ोसी और मैत्रीपूर्ण सहयोग को गहरा करने पर चीन और रूस के बीच संयुक्त वक्तव्य' पर हस्ताक्षर किए और उसे जारी किया, और अर्थव्यवस्था और व्यापार, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में 20 सहयोग दस्तावेजों पर हस्ताक्षर होते देखा।

इस यात्रा के दौरान, दोनों पक्षों ने बहुध्रुवीय दुनिया और एक नए प्रकार के अंतरराष्ट्रीय संबंधों की वकालत करते हुए एक संयुक्त बयान जारी किया और अन्य क्षेत्रों में सहयोग के 20 दस्तावेजों पर सहमति जताई।

दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने पत्रकारों से भी मुलाकात की। वार्ता से पहले, शी चिनफिंग ने जन वृहद भवन के पूर्वी द्वार चौक पर पुतिन के लिए एक स्वागत समारोह आयोजित किया।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/