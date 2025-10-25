अन्तरराष्ट्रीय

शी चिनफिंग ने रोड्रिगो पाज परेरा को बोलिविया का राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर बधाई दी

Oct 25, 2025, 06:08 AM

बीजिंग, 24 अक्टूबर (आईएएनएस)। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने रोड्रिगो पाज परेरा को तार भेजकर बोलिविया का राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर बधाई दी।

शी ने कहा कि चीन और बोलिविया अच्छे दोस्त और साझेदार हैं। राजनयिक संबंध की स्थापना के 40 वर्षों में चीन-बोलिविया संबंध में हमेशा अच्छा विकास का रुझान बना रहता है। दोनों पक्ष एक-दूसरे के केंद्रीय हितों और बड़ी चिंताओं के मुद्दों पर पारस्परिक समझ व समर्थन करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में व्यावहारिक सहयोग में बड़ी उपलब्धियां हासिल की गई हैं और दोनों देशों की जन मित्रता लोगों के दिल में जमी हुई है। चीन बोलिविया का एक चीन सिद्धांत पर कायम रहने की प्रशंसा करता है। मैं दोनों देशों के संबंधों के विकास को बड़ा महत्व देता हूं और आप के साथ समान कोशिश कर चीन-बोलिविया रणनीतिक संबंध निरंतर नई मंजिल पर बढ़ाने को तैयार हूं ताकि दोनों देशों की जनता को अधिक कल्याण मिले।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

