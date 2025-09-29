शी चिनफिंग ने पार्टी स्कूलों से प्रतिभा विकास और परामर्श में बेहतर भूमिका निभाने का आह्वान किया

बीजिंग, 28 सितंबर (आईएएनएस)। चीनी राष्ट्रपति और सीपीसी केंद्रीय समिति के महासचिव व केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष शी चिनफिंग ने हाल ही में पार्टी स्कूलों से आग्रह किया है कि वे प्रतिभाओं को निखारने और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) को सशक्त परामर्श देने में और अधिक प्रभावी भूमिका निभाएं। उन्होंने यह टिप्पणी पार्टी स्कूलों (शासन अकादमियों) के कामकाज पर दिए गए एक महत्वपूर्ण निर्देश में की।

शी चिनफिंग ने कहा कि 18वीं सीपीसी राष्ट्रीय कांग्रेस (नवंबर 2012) के बाद से सभी स्तरों पर पार्टी स्कूलों (प्रशासनिक कॉलेजों) ने पार्टी केंद्रीय समिति के निर्णयों और व्यवस्थाओं को पूरी तरह लागू किया है। उन्होंने निष्ठा से अपने दायित्वों का निर्वहन किया, शिक्षण और अनुसंधान की गुणवत्ता में निरंतर सुधार किया और कार्य के सभी पहलुओं में नए परिणाम प्राप्त किए।

उन्होंने बल देते हुए कहा कि नए युग में चीनी विशेषताओं वाले समाजवाद पर उनके विचारों के मार्गदर्शन का पालन करते हुए पार्टी स्कूलों को इस सिद्धांत पर डटे रहना चाहिए कि “पार्टी स्कूल, पार्टी के लिए हैं।” इसके साथ ही, पार्टी की मूल आकांक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रतिभाओं का बेहतर शिक्षण और पार्टी के लिए विचारशील परामर्श को प्राथमिकता देनी होगी।

शी ने शिक्षण सुधार को गहन करने, पार्टी सिद्धांत, पार्टी भावना और कार्य निष्पादन पर प्रशिक्षण को मजबूत करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कैडर और शिक्षण स्टाफ के निर्माण को सुदृढ़ करने, छात्रों के प्रबंधन और अनुशासनात्मक निगरानी को बेहतर बनाने तथा स्कूल प्रबंधन स्तर को उच्च करने पर जोर दिया। उनके अनुसार, नए युग में पार्टी स्कूलों (प्रशासनिक कॉलेजों) को उच्च गुणवत्ता वाले विकास को आगे बढ़ाना अनिवार्य है।

गौरतलब है कि राष्ट्रीय पार्टी स्कूल (प्रशासनिक कॉलेज) कार्य सम्मेलन 28 सितंबर को पेइचिंग में आयोजित हुआ। इसमें सीपीसी केंद्रीय समिति के पार्टी स्कूल (राष्ट्रीय प्रशासनिक कॉलेज) के

अध्यक्ष छन शी ने भाषण दिया और शी चिनफिंग के निर्देशों से उपस्थित प्रतिनिधियों को अवगत कराया। सम्मेलन में भीतरी मंगोलिया स्वायत्त प्रदेश और शान्शी, चच्यांग, फ़ूच्येन व क्वेइचो सहित पाँच प्रांतीय स्तर के पार्टी स्कूलों (प्रशासनिक कॉलेजों) के प्रमुखों ने भाषण दिए।

इसके अलावा, सीपीसी केंद्रीय समिति के पार्टी स्कूल के केंद्रीय और राज्य अंग शाखा तथा राज्य परिषद के राज्य-स्वामित्व वाली संपत्ति पर्यवेक्षण एवं प्रशासन आयोग की अंग शाखा के प्रमुखों ने भी अपने विचार साझा किए।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

