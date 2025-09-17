शी चिनफिंग ने पापुआ न्यू गिनी की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ पर गवर्नर-जनरल को बधाई संदेश भेजा

बीजिंग, 16 सितंबर (आईएएनएस)। 16 सितंबर को चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने पापुआ न्यू गिनी की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ पर पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर-जनरल बॉब दादाए को बधाई संदेश भेजा।

शी चिनफिंग ने कहा कि पापुआ न्यू गिनी ने अपनी स्वतंत्रता के बाद पिछले 50 वर्षों में आर्थिक और सामाजिक विकास में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। चीन और पापुआ न्यू गिनी के बीच राजनयिक संबंध स्थापना के बाद से 49 वर्षों में, दोनों पक्षों ने एक-दूसरे का समर्थन किया है और विकास के रास्ते पर हाथ से हाथ मिलाकर काम किया है, जिससे दोनों देशों की जनता की भलाई बढ़ी है और क्षेत्रीय स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा मिला है।

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि वे चीन-पापुआ न्यू गिनी संबंधों के विकास को बहुत महत्व देते हैं और गवर्नर-जनरल के साथ मिलकर राजनीतिक आपसी विश्वास को बढ़ाने, विभिन्न क्षेत्रों में आदान-प्रदान और सहयोग को गहरा करने और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए काम करने को तैयार हैं, जिससे दोनों देशों की जनता को और अधिक लाभ होगा।

