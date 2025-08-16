शी चिनफिंग ने निजी अर्थव्यवस्था के स्वस्थ व गुणवत्ता विकास पर जोर दिया

बीजिंग, 16 अगस्त (आईएएनएस)। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय कमेटी की मुख पत्रिका 'छ्यूशी' ने सीपीसी केंद्रीय कमेटी के महासचिव शी चिनफिंग का एक अहम आलेख जारी किया, जिसका शीर्षक 'निजी अर्थव्यवस्था के स्वस्थ और गुणवत्ता विकास को बढ़ाना' है।

इस आलेख में बल दिया गया कि निजी उद्यम सुधार और खुलेपन की महान प्रक्रिया के साथ समृद्ध हो गए। सुधार तथा खुलेपन और समाजवादी आधुनिकीकरण के निर्माण में निजी अर्थव्यवस्था के स्थान और भूमिका, पार्टी और देश की निजी अर्थव्यवस्था की विकास की नीतियों के बारे में सीपीसी के सिद्धांत और व्यवहार निरंतर हैं और समय के साथ आगे बढ़ते हैं।

सीपीसी के नेतृत्व में समाजवादी बाजार अर्थव्यवस्था का विकास किया जाता है और निजी अर्थव्यवस्था चीनी समाजवादी बाजार अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण घटक है।

इस आलेख में कहा गया कि नए युग और नए अभियान में निजी अर्थव्यवस्था के विकास का उज्ज्वल भविष्य और अपार संभावना है। वर्तमान में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक वातावरण निजी अर्थव्यवस्था के विकास के अनुरूप है, जो व्यापक निजी उद्यमियों के लिए अपनी भूमिका निभाने का समय है।

इस आलेख में कहा गया कि व्यापक निजी उद्यम और निजी उद्यमियों को युग की जिम्मेदारी उठाकर उद्यमिता की भावना का पालन कर अपने उद्यम को बड़ा और शक्तिशाली बनाना और गुणवत्ता विकास पर डटकर चलना चाहिए।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/