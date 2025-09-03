शी चिनफिंग ने मलेशियाई प्रधानमंत्री से मुलाकात की

बीजिंग, 3 सितंबर (आईएएनएस)। 2 सितंबर की शाम को चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने पेइचिंग में मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से मुलाकात की, जो चीनी जनता के जापानी आक्रमण विरोधी युद्ध और विश्व फासिस्ट विरोधी युद्ध की विजय की 80वीं वर्षगांठ के स्मरणोत्सव में भाग लेने के लिए चीन में थे।

शी ने कहा कि चीन और मलेशिया अच्छे मित्र हैं। दोनों पक्षों ने बदलती अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में एक-दूसरे की मदद की है और आधुनिकीकरण के मार्ग पर हाथ मिलाकर काम किया है, जिससे चीन-मलेशिया संबंधों में नए "स्वर्णिम 50 वर्ष" का सफलतापूर्वक सूत्रपात हुआ है। चीन मलेशिया के साथ मिलकर चीन-मलेशिया साझे भाग्य वाले समुदाय के निर्माण को आगे बढ़ाने, दोनों देशों की जनता को बेहतर लाभ पहुंचाने और क्षेत्रीय व विश्व शांति व विकास में योगदान देने को तैयार है।

शी ने जोर देकर कहा कि दोनों पक्षों को द्विपक्षीय संबंधों की नई "उच्च स्तरीय और रणनीतिक" स्थिति को उजागर करना, चौतरफा रणनीतिक सहयोग को गहरा करना और एक दूसरे के मूल हितों और प्रमुख चिंताओं का दृढ़ता से समर्थन करना चाहिए। साथ ही, दोनों पक्षों को बहुपक्षीय समन्वय और सहयोग को मजबूत करना चाहिए, ताकि एक घनिष्ठ चीन-आसियान साझे भाग्य वाले समुदाय का निर्माण किया जा सके, अंतर्राष्ट्रीय निष्पक्षता और न्याय की रक्षा के लिए मिलकर काम किया जा सके, तथा वैश्विक दक्षिण के समान हितों की रक्षा की जा सके।

उधर, अनवर ने कहा कि चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग द्वारा हाल ही में प्रस्तावित वैश्विक शासन पहल वैश्विक शासन के सामने आने वाली चुनौतियों का सीधा समाधान करती है। यह न केवल उन्नत अवधारणा प्रस्तुत करती है, बल्कि व्यावहारिक समाधान भी प्रस्तुत करती है, और वैश्विक शासन में सुधार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मलेशिया, मलेशिया और चीन के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को महत्व देता है और दोनों देशों की जनता को अधिक लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को निरंतर गहरा करना चाहता है।

(साभार-चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/