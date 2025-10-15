शी चिनफिंग ने मोजाम्बिक की प्रधानमंत्री से मुलाकात की

बीजिंग, 14 अक्टूबर (आईएएनएस)। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने चीन की राजधानी पेइचिंग के जन वृहद भवन में मोजाम्बिक की प्रधानमंत्री मारिया बेनविंडा डेल्फिना लेवी से मुलाकात की, जो वैश्विक महिला शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन में हैं।

शी चिनफिंग ने कहा कि चीन और मोजाम्बिक के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद 50 वर्षों में, दोनों देशों के बीच पारंपरिक मित्रता अंतर्राष्ट्रीय उतार-चढ़ावों की कसौटी पर खरी उतरी है और चट्टान की तरह मजबूत बनी हुई है। चीन मोजाम्बिक के साथ एक-दूसरे का दृढ़ता से समर्थन करना, रणनीतिक समन्वय को मजबूत करना, पारस्परिक रूप से लाभप्रद सहयोग का विस्तार करना और चीन-मोजाम्बिक व्यापक रणनीतिक सहयोगी साझेदारी को निरंतर गहरा करना चाहता है, ताकि दोनों देश संयुक्त रूप से और भी शानदार 50 वर्ष बना सकें।

मारिया बेनविंडा डेल्फिना लेवी ने कहा कि वैश्विक महिला शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग का भाषण दूरगामी और अत्यंत महत्वपूर्ण है। मोजाम्बिक इस शिखर सम्मेलन के परिणामों को लागू करने और विश्व भर में महिलाओं के हितों को आगे बढ़ाने के लिए चीन के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। चीन, मोजाम्बिक का एक विश्वसनीय साझेदार है। मोजाम्बिक एक-चीन सिद्धांत का दृढ़ता से पालन करता है और चीन के विकास के अनुभव से सीखने और अर्थव्यवस्था, व्यापार, ऊर्जा, खनन, विज्ञान व प्रौद्योगिकी तथा शिक्षा के क्षेत्रों में चीन के साथ सहयोग को मजबूत करने को तैयार है।

