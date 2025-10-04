अन्तरराष्ट्रीय

शी चिनफिंग ने लक्ज़मबर्ग के ग्रैंड ड्यूक गिलौम को उनके सिंहासनारोहण पर बधाई संदेश भेजा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 04, 2025, 05:06 PM

बीजिंग, 4 अक्टूबर (आईएएनएस)। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने 3 अक्टूबर को लक्ज़मबर्ग के नए ग्रैंड ड्यूक गिलियूम जीन जोसेफ मैरी को उनके सिंहासनारोहण पर बधाई संदेश भेजा।

शी चिनफिंग ने कहा कि चीन और लक्ज़मबर्ग के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से 50 से अधिक वर्षों में, दोनों देश हमेशा एक-दूसरे का सम्मान करते हैं और एक-दूसरे के साथ समान व्यवहार करते हैं, जो विभिन्न आकार, प्रणालियों और विकास चरणों वाले देशों के बीच आपसी उपलब्धि और आपसी लाभ का एक मॉडल बन गया है। वर्तमान में, चीन और लक्ज़मबर्ग के बीच इस्पात, वित्त और रसद जैसे क्षेत्रों में सहयोग में बड़ी उपलब्धियां हासिल हुईं। जेंगज्यो-लक्ज़मबर्ग "एयर सिल्क रोड" चीन-यूरोप औद्योगिक श्रृंखला की स्थिरता और सुचारू संचालन में योगदान दे रहा है। मैं चीन-लक्ज़मबर्ग संबंधों के विकास को बहुत महत्व देता हूँ और चीन-लक्ज़मबर्ग संबंधों को नई ऊँचाइयों पर ले जाने और दोनों देशों की जनता को अधिक लाभ पहुँचाने के लिए ग्रैंड ड्यूक गिलियूम के साथ मिलकर काम करने को तैयार हूं।

उसी दिन, शी चिनफिंग ने लक्ज़मबर्ग के सेवानिवृत्त ग्रैंड ड्यूक हेनरी अल्बर्ट गेब्रियल फेलिक्स मैरी गिलियूम को भी फोन करके अपनी शुभकामनाएं और बधाई दी।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप ,पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...