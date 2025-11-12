अन्तरराष्ट्रीय

शी चिनफिंग ने कैथरीन कोनोली को आयरलैंड की राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 12, 2025, 03:48 PM

बीजिंग, 12 नवंबर (आईएएनएस)। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने कैथरीन कोनोली को संदेश भेजकर उन्हें आयरलैंड की राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी।

शी ने कहा कि चीन और आयरलैंड ने राजनयिक संबंध की स्थापना के 46 वर्षों में पारस्परिक सीख और मैत्रीपूर्ण सहयोग के जरिए एक साथ विकास किया, जिसमें भारी उपलब्धियां हासिल की गईं। इधर कुछ साल दोनों देशों के विभिन्न स्तरों की आवाजाही घनिष्ठ है और व्यावहारिक सहयोग में बड़ी उपलब्धियां मिली हैं। मैं चीन-आयरलैंड संबंध के विकास को महत्व देता हूं और राष्ट्रपति कोनोली के साथ समान कोशिश कर परस्पर राजनीतिक विश्वास बढ़ाने, परंपरागत मित्रता बनाए रखने, बहुपक्षवाद तथा मुक्त व्यापार का समर्थन करने और पारस्परिक लाभ वाली रणनीतिक साझेदारी निरंतर आगे बढ़ाने को तैयार हूं ताकि दोनों देशों की जनता को अधिक लाभ मिले।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...