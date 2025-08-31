शी चिनफिंग ने किर्गिस्तान, अजरबैजान और बेलारूस के राष्ट्रपतियों से भेंट की

बीजिंग, 31 अगस्त (आईएएनएस)। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने थ्येनचिन में अलग-अलग तौर पर वर्ष 2025 एससीओ शिखर सम्मेलन और चीनी जनता के जापानी आक्रमण विरोधी युद्ध और विश्व फासीवाद विरोधी युद्ध की विजय की 80वीं वर्षगांठ मनाने की गतिविधि में भाग लेने वाले किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादिर नर्गोज़ोएविच जापारोव, अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव और बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशंको से भेंट की।

जोपारोव से मुलाकात के समय चीन किर्गिस्तान के साथ पारस्परिक समर्थन कर विकास रणनीति के जुड़ाव को मजबूत करना और देश के आधुनिकीकरण और राष्ट्रीय पुनरुत्थान के रास्ते पर हाथों में हाथ मिलाकर आगे बढ़ना और घनिष्ठ चीन-किर्गिस्तान साझे भविष्य वाले समुदाय का निर्माण करने को तैयार है। दोनों पक्षों को व्यावहारिक सहयोग के विकास को गहराई में बढ़ाना चाहिए। चीन किर्गिस्तान का एससीओ के घूर्णन अध्यक्ष देश का कार्य संभालने का पूरा समर्थन करेगा।

जोपारोव ने कहा कि चीन किर्गिस्तान का अच्छा पड़ोसी और अच्छा दोस्त है। किर्गिस्तान का सबसे मूल्यवान लाभ चीन का पड़ोसी होना है। किर्गिस्तान चीनी अनुभवों से सीखना चाहता है और चीन के साथ पारस्परिक संपर्क, स्वच्छ ऊर्जा, एआई और वैज्ञानिक व तकनीकी सृजन में सहयोग मजबूत करने का उत्सुक है।

अलीयेव के साथ वार्ता में शी ने कहा कि चीन और अजरबैजान अच्छे दोस्त और साझेदार हैं। चीन अजरबैजान के साथ समृद्ध सहयोग का रुझान बनाए रखकर दोनों देशों की साझी जीत और विकास का नया भविष्य रचने को तैयार है।

अलीयेव ने बताया कि अजरबैजान और चीन ने सर्वांगीण रणनीतिक साझेदारी स्थापित की है, जिसने द्विपक्षीय संबंधों का उच्च स्तर जाहिर किया है। अजरबैजान चीन के साथ एससीओ के अंदर सहयोग गहराना और एक साथ क्षेत्र यहां तक कि विश्व शांति व विकास बढ़ाने का उत्सुक है।

लुकाशंको के साथ बातचीत में शी ने कहा कि चीन और बेलारूस की जनता ने एक साथ लड़ाई लड़ी थी और सैन्यवाद तथा फासीवाद तोड़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और गहरी मित्रता बनाई। चीन बेलारूस के साथ युगांतर जिम्मेदारी उठाकर सच्चे बहुपक्षवाद व्यवहार में लाकर एक साथ विश्व शांति, विकास, सहयोग और साझी जीत बढ़ाना चाहता है।

लुकाशंको ने कहा कि बेलारूस चीन का हर मौसम में साझेदार और हमेशा के लिए विश्वसनीय दोस्त है। बेलारूस चीन के साथ विभिन्न क्षेत्रों का सहयोग गहराने को तैयार है।

(साभार- चाइना मीडिय ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

