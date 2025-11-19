शी चिनफिंग ने कानून के शासन को व्यापक रूप से आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए

बीजिंग, 18 नवंबर (आईएएनएस)। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) की केंद्रीय समिति के महासचिव, चीन लोक गणराज्य के राष्ट्रपति और केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष शी चिनफिंग ने हाल ही में कानून के शासन को व्यापक रूप से आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए।

उन्होंने बताया कि 18वीं सीपीसी राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद से सीपीसी केंद्रीय समिति ने 'चार व्यापक' रणनीतिक रूपरेखा में कानून के शासन को शामिल करके इसे सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया है। कानून के शासन को व्यापक रूप से आगे बढ़ाने के लिए समग्र रूपरेखा मूलरूप से तैयार की गई है, चीनी विशेषताओं वाली समाजवादी कानून व्यवस्था में निरंतर सुधार किया गया है, और चीनी विशेषताओं वाले समाजवादी कानून के शासन का मार्ग उत्तरोत्तर व्यापक होता गया है।

शी चिनफिंग ने इस बात पर जोर दिया कि नई यात्रा में हमें नए युग में चीनी विशेषताओं वाले समाजवादी क़ानून के शासन के विचार को पूरी तरह से लागू करना, पार्टी के नेतृत्व, देश के स्वामी के रूप में जनता की स्थिति, और कानून के अनुसार देश पर शासन की जैविक एकता को बनाए रखना, चीनी विशेषताओं वाली एक अधिक संपूर्ण समाजवादी क़ानून व्यवस्था और एक उच्च-स्तरीय समाजवादी कानून के शासन वाले राज्य के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना, सुधार, विकास और स्थिरता के साथ क़ानून के शासन के समन्वय पर अधिक ध्यान देना, सामाजिक निष्पक्षता और न्याय की रक्षा और उसे बढ़ावा देने पर अधिक जोर देना, वैज्ञानिक विधान, सख्त कानून प्रवर्तन, निष्पक्ष न्याय और कानून के सार्वभौमिक अनुपालन को व्यापक रूप से आगे बढ़ाना, और राष्ट्रीय कार्य के सभी पहलुओं में कानून के शासन को व्यापक रूप से बढ़ावा देना चाहिए, ताकि चीनी शैली के आधुनिकीकरण के माध्यम से एक मजबूत देश के निर्माण और चीनी राष्ट्र के महान पुनरुत्थान के लिए मजबूत कानूनी गारंटी प्रदान की जा सके।

शी चिनफिंग ने इस बात पर जोर दिया कि सभी स्तरों पर पार्टी समितियों को प्राथमिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए और कानून के शासन के क्षेत्र में प्रमुख तैनाती, महत्वपूर्ण कार्यों और प्रमुख कार्यों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना चाहिए। कानूनी मामलों के विभागों को अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को ईमानदारी से पूरा करना चाहिए, और सभी विभागों और क्षेत्रों को कानून का कड़ाई से पालन करना चाहिए ताकि संयुक्त रूप से एक क़ानून-शासन वाले चीन के निर्माण के लिए एक नया परिदृश्य तैयार किया जा सके।

बता दें कि देश में कानून के अनुसार व्यापक शासन पर सम्मेलन 17 से 18 नवंबर तक पेइचिंग में आयोजित किया गया। सीपीसी केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो की स्थायी समिति के सदस्य और चीनी राष्ट्रीय जन प्रतिनिधि सभा की स्थाई समिति के अध्यक्ष चाओ लची ने सम्मेलन में भाग लिया और भाषण दिया। चीनी उप-प्रधानमंत्री तिंग शुएश्यांग ने सम्मेलन में भाग लिया और शी चिनफिंग के महत्वपूर्ण निर्देशों से अवगत कराया।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

डीकेपी/