शी चिनफिंग ने कैमरून के राष्ट्रपति के रूप में पॉल बिया के पुनर्निर्वाचन पर बधाई संदेश भेजा

बीजिंग, 7 नवंबर (आईएएनएस)। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने पॉल बिया को कैमरून गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में उनके पुनर्निर्वाचन पर बधाई संदेश भेजा।

राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने कहा कि चीन और कैमरून के बीच पारंपरिक मित्रता है। हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच राजनीतिक आपसी विश्वास लगातार गहराता जा रहा है और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के सार्थक परिणाम सामने आए हैं। दोनों देशों ने अपने मूल हितों और प्रमुख चिंताओं से संबंधित मुद्दों पर एक-दूसरे का मजबूती से समर्थन किया है। वर्ष 2026 में चीन और कैमरून के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 55वीं वर्षगांठ है और द्विपक्षीय संबंधों के विकास के नए अवसर हैं।

राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने आगे कहा कि वे चीन-कैमरून संबंधों के विकास को बहुत महत्व देते हैं। वे राष्ट्रपति पॉल बिया के साथ मिलकर चीन-अफ्रीका सहयोग मंच के पेइचिंग शिखर सम्मेलन के परिणामों के कार्यान्वयन के अवसर पर दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी के गहन विकास को बढ़ाने और दोनों देशों के लोगों को बेहतर लाभ पहुंचाने में तैयार हैं।

