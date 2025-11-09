अन्तरराष्ट्रीय

शी चिनफिंग ने कंबोडिया की स्वतंत्रता की 72वीं वर्षगांठ पर बधाई संदेश भेजा

Nov 09, 2025, 04:51 PM

बीजिंग, 9 नवंबर (आईएएनएस)। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने रविवार को कंबोडिया किंगडम की स्वतंत्रता की 72वीं वर्षगाठ पर कंबोडिया के नरेश नोरोडोम सिहामोनी को बधाई संदेश भेजा।

चिनफिंग ने अपने संदेश में कहा कि चीन हमेशा कंडोबिया द्वारा देश की स्थिरता सुरक्षित करने, स्वतंत्रता पर कायम रहने और विकास व पुनरुत्थान पूरा करने का डटकर समर्थन करता है।

शी चिनफिंग ने बल दिया कि इधर कुछ साल चीन-कंबोडिया साझे भविष्य वाले समुदाय के निर्माण में भारी उपलब्धियां हासिल हुई हैं। पारस्परिक राजनीतिक आवाजाही निरंतर गहरी हो रही है, व्यावहारिक सहयोग का विस्तार हो रहा है, सांस्कृतिक आदान-प्रदान उल्लेखनीय है, जिसने दोनों दशों के जनता के लिए ठोस लाभ लाया है।

शी ने कहा कि मैं चीन-कंबोडिया संबंध के विकास को बड़ा महत्व देता हूं और नरेश सिहामोनी के साथ नेतृत्व कर नए युग में हर मौसम में चीन-कंबोडिया साझे भविष्य वाले समुदाय के निर्माण को गहराने को तैयार हूं ताकि दोनों देशों की जनता को अधिक कल्याण मिले।

चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कंबोडिया के विदेश मंत्री प्राक सोखोन को भी बधाई संदेश भेजा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

