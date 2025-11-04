अन्तरराष्ट्रीय

शी चिनफिंग ने जमैका के गवर्नर को संवेदना संदेश भेजा

Nov 04, 2025, 04:55 PM

बीजिंग, 4 नवंबर (आईएएनएस)। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने 3 नवंबर को जमैका में तूफान आपदा के संबंध में जमैका के गवर्नर पैट्रिक लिंटन एलन को संवेदना संदेश भेजा।

इस मौके पर शी चिनफिंग ने कहा कि जमैका में भयंकर तूफान आपदा हुई। इससे जान-माल का भारी नुकसान हुआ। मैं चीन सरकार और चीनी लोगों की ओर से मृतकों पर गहरा शोक जताता हूं और मृतकों के परिजनों, घायलों व पीड़ित क्षेत्र के लोगों को संवेदना देता हूं।

जमैका चीन का रणनीतिक साझेदार है। दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता गहरी है। चीन जमैका को सहायता देना चाहता है और जमैका के लोगों को यथाशीघ्र आपदा पर काबू पाने व अपने घरों का पुनर्निर्माण करने में समर्थन देना चाहता है।

चीनी प्रधानमंत्री ली छ्यांग ने जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस को भी संवेदना संदेश भेजा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

