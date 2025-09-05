शी चिनफिंग ने जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति से मुलाकात की

बीजिंग, 4 सितंबर (आईएएनएस)। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने पेइचिंग के जन वृहद भवन में चीनी जनता के जापानी अतिक्रमण विरोधी युद्ध और विश्व फासीवाद विरोधी युद्ध विजय की 80वीं वर्षगांठ के स्मरणोत्सव में भाग लेने के लिए चीन आए जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमर्सन दाम्बुद्जो मनांगाग्वा से मुलाकात की।

दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों को चीन और जिम्बाब्वे के बीच सभी मौसमों के अनुरूप साझा भविष्य समुदाय के स्तर तक उन्नत करने की घोषणा की।

शी चिनफिंग ने कहा कि चीन जिम्बाब्वे को स्वतंत्र रूप से अपनी राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुकूल विकास पथ की खोज करने में दृढ़ता से समर्थन देना जारी रखेगा, बाहरी हस्तक्षेप और अवैध प्रतिबंधों का विरोध करेगा, दोनों देशों और वैश्विक दक्षिण के आम हितों की रक्षा करेगा।

शी चिनफिंग ने कहा कि दोनों पक्षों को चीन-जिम्बाब्वे संबंधों के स्तर को उन्नत करने के अवसर पर दोनों देशों के बीच सहयोग की गुणवत्ता और उन्नयन को बढ़ावा देना चाहिए। चीन जिम्बाब्वे के साथ मिलकर चीन-अफ्रीका सहयोग मंच के पेइचिंग शिखर सम्मेलन के परिणामों के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने और जिम्बाब्वे के आर्थिक और सामाजिक विकास में सहायता देने को तैयार है।

मनांगाग्वा ने चीनी जनता के जापानी अतिक्रमण विरोधी युद्ध की विजय की 80वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक स्मरणोत्सव में भाग लेने पर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को विश्व फासीवाद विरोधी युद्ध की विजय में चीन के महत्वपूर्ण योगदान को ध्यान में रखना चाहिए। 45 वर्षों के विकास के बाद, जिम्बाब्वे-चीन संबंध लगातार परिपक्व और लचीले होते जा रहे हैं। जिम्बाब्वे चीन के साथ मिलकर सभी मौसमों के अनुरूप साझा भविष्य समुदाय का निर्माण करने की आशा करता है। जिम्बाब्वे दृढ़तापूर्वक एक-चीन सिद्धांत का पालन करेगा, विभिन्न क्षेत्रों में आपसी लाभ वाले सहयोग को गहरा करेगा, द्विपक्षीय संबंधों के और अधिक विकास को बढ़ावा देगा, ताकि दोनों देशों की जनता को और अधिक लाभ मिल सके।

