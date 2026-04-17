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शी चिनफिंग ने इस्माइल उमर गुएलेह को फिर जिबूती का राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर बधाई दी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 17, 2026, 04:35 PM

बीजिंग, 17 अप्रैल (आईएएनएस)। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने इस्माइल उमर गुएलेह को फिर जिबूती का राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर बधाई दी।

शी ने कहा कि चीन और जिबूती के बीच गहरी परंपरागत मैत्री है। इधर कुछ साल दोनों पक्षों का पारस्परिक राजनीतिक विश्वास निरंतर मजबूत होता रहा और व्यावहारिक सहयोग में भारी उपलब्धियां प्राप्त हुईं। राष्ट्रपति गुएलेह लंबे समय से चीन-जिबूती मित्रता और विभिन्न क्षेत्रों का आदान-प्रदान व सहयोग बढ़ाने में लगे हैं। मैं इसकी प्रशंसा करता हूं।

शी ने कहा कि मैं चीन-जिबूती संबंध के विकास को बड़ा महत्व देता हूं और राष्ट्रपति गुएलेह के साथ समान कोशिश कर एक-दूसरे के केंद्रीय हितों तथा बड़ी चिंताओं से जुड़े मुद्दों पर पारस्परिक समर्थन करने और चीन-जिबूती सर्वागीण रणनीतिक साझेदारी के विषय निरंतर समृद्ध बनाने को तैयार हैं ताकि दोनों देशों की जनता को अधिक लाभ मिले।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

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