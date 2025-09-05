शी चिनफिंग ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से मुलाकात की

बीजिंग, 4 सितंबर (आईएएनएस)। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने पेइचिंग के जन वृहद भवन में इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियान्तो से मुलाकात की, जो चीनी जनता के जापानी अतिक्रमण विरोधी युद्ध और विश्व फासीवाद विरोधी युद्ध की विजय की 80वीं वर्षगांठ के स्मरणोत्सव में भाग लेने के लिए चीन आए हैं।

शी चिनफिंग ने कहा कि राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियान्तो द्वारा कठिनाइयों के बावजूद चीन में आयोजित स्मारक समारोह में भाग लेना, चीन-इंडोनेशिया संबंधों के प्रति उनके महत्व और चीनी जनता के प्रति इंडोनेशियाई जनता की सच्ची मित्रता को दर्शाता है। चीन राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियान्तो के शासन का समर्थन करता है, इंडोनेशिया में यथाशीघ्र व्यवस्था और स्थिरता बहाल करने में समर्थन करता है, और इंडोनेशिया के विकास और वृद्धि का समर्थन करता है।

प्रबोवो सुबियान्तो ने घरेलू स्थिति की जानकारी देते हुए कहा कि स्थिति स्थिर हो रही है। उन्होंने चीनी जनता के साथ जापानी आक्रमण के विरुद्ध युद्ध की विजय की 80वीं वर्षगांठ की याद रखने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इंडोनेशिया और चीन अच्छे मित्र हैं, और सच्चे मित्र हैं। चीन के साथ संबंध इंडोनेशिया की विदेश नीति में सर्वोच्च प्राथमिकता हैं।

उन्होंने इंडोनेशिया के आर्थिक और सामाजिक विकास में दीर्घकालिक और बहुमूल्य समर्थन के लिए चीन के प्रति आभार व्यक्त किया।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/