शी चिनफिंग ने गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफ़ान अली को बधाई संदेश भेजा

बीजिंग, 11 सितंबर (आईएएनएस)। 10 सितंबर को, चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद इरफ़ान अली के पुनर्निर्वाचन पर उन्हें बधाई संदेश भेजा।

शी चिनफिंग ने बताया कि गुयाना कैरिबियन क्षेत्र में चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला पहला देश है। दोनों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से 53 वर्षों में, चीन-गुयाना संबंध स्वस्थ और स्थिर रूप से विकसित हुए हैं। चीन और गुयाना ने विभिन्न क्षेत्रों में व्यावहारिक सहयोग में सार्थक परिणाम प्राप्त किए हैं और बहुपक्षीय मामलों में घनिष्ठ समन्वय बनाए रखा है।

कहा गया कि जुलाई 2023 में, हम चीन के छंगदू शहर में मिले और द्विपक्षीय संबंधों के विकास पर महत्वपूर्ण सहमति पर पहुंचे। मैं राष्ट्रपति अली के साथ मिलकर "बेल्ट एंड रोड" पहल के उच्च-गुणवत्ता वाले संयुक्त निर्माण के ढांचे के भीतर द्विपक्षीय पारस्परिक रूप से लाभकारी और मैत्रीपूर्ण सहयोग को गहरा करने और चीन-गुयाना संबंधों को नई ऊंचाइयों पर पहुँचाने के लिए काम करने को तैयार हूँ, जिससे दोनों देशों के लोगों को अधिक लाभ होगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

