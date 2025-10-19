शी चिनफिंग ने डेविड अडियोंग को नाउरू के राष्ट्रपति के रूप में पुनर्निर्वाचित होने पर बधाई दी

बीजिंग, 18 अक्टूबर (आईएएनएस)। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने 17 अक्टूबर को डेविड अडियोंग को नाउरू गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में उनके पुनर्निर्वाचन पर बधाई संदेश भेजा।

शी चिनफिंग ने कहा कि चीन और नाउरू के बीच राजनयिक संबंधों की बहाली के बाद से, द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के फलस्वरूप दोनों देशों के लोगों को लाभ हुआ है। मैं एक-चीन सिद्धांत का पालन करने में राष्ट्रपति डेविड अडियोंग के नेतृत्व वाली नाउरू सरकार की गहराई से सराहना करता हूं। मैं चीन-नाउरू संबंधों के विकास को बहुत महत्व देता हूं और द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और दोनों देशों के लोगों को अधिक लाभ पहुंचाने के लिए राष्ट्रपति डेविड अडियोंग के साथ काम करने को तैयार हूं।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

