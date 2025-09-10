शी चिनफिंग ने डीपीआरके के राष्ट्रीय दिवस की 77वीं वर्षगांठ पर किम जोंग-उन को बधाई संदेश भेजा

बीजिंग, 9 सितंबर (आईएएनएस)। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने 9 सितंबर को डीपीआरके (उत्तर कोरिया) के 77वें राष्ट्रीय दिवस की 77वीं वर्षगांठ पर इस देश के सर्वोच्च नेता किम जोंग-उन को बधाई संदेश भेजा है। अपने संदेश में, शी ने पिछले 77 वर्षों में डीपीआरके की प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि वर्कर्स पार्टी ने कोरियाई लोगों को एकजुट करके समाजवादी विकास को बढ़ावा दिया है।

उन्होंने यह भी कहा कि किम जोंग-उन के नेतृत्व में, कोरियाई लोगों ने वर्कर्स पार्टी की आठवीं कांग्रेस में तय किए गए लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हासिल किया है। शी ने विश्वास व्यक्त किया कि कोरियाई लोग वर्कर्स पार्टी की नौवीं कांग्रेस का स्वागत उत्कृष्ट उपलब्धियों के साथ करेंगे, जिससे कोरियाई समाजवाद के निर्माण में एक नया अध्याय जुड़ेगा।

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि चीन और डीपीआरके पारंपरिक मित्र हैं, जिनके संबंध पहाड़ों और नदियों से जुड़े हैं। शी चिनफिंग ने कहा कि चीन और डीपीआरके के संबंधों को बनाए रखना, मजबूत करना और विकसित करना हमेशा से चीनी पार्टी और सरकार की एक अटल रणनीतिक नीति रही है। उन्होंने आगे कहा कि चीन डीपीआरके के साथ मिलकर रणनीतिक संपर्क बढ़ाने, आपसी सहयोग को मजबूत करने और दोनों देशों के समाजवादी उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। उनका मानना है कि यह सहयोग क्षेत्र और दुनिया में शांति और विकास के लिए और भी अधिक योगदान देगा।

(साभार-चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/