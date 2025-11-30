शी चिनफिंग ने चीन स्वयंसेवी सेवा महासंघ की तीसरी सदस्य प्रतिनिधि सभा को बधाई पत्र भेजा

बीजिंग, 29 नवंबर (आईएएनएस)। चीन स्वयंसेवी सेवा महासंघ की तीसरी सदस्य प्रतिनिधि सभा के अवसर पर सीपीसी केंद्रीय समिति के महासचिव, चीनी राष्ट्रपति और केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष शी चिनफिंग ने इस सभा के आयोजन के लिए बधाई पत्र भेजा और बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों, स्वयंसेवी सेवा संगठनों और स्वयंसेवी सेवा कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दीं।

शी चिनफिंग ने अपने बधाई पत्र में कहा कि स्वयंसेवी सेवा सामाजिक प्रगति और सभ्यता का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है, और स्वयंसेवकों के लिए दूसरों की सेवा करने और समाज में योगदान देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। नई यात्रा पर, हम आशा करते हैं कि बड़ी संख्या में स्वयंसेवक, स्वयंसेवी सेवा संगठन और स्वयंसेवी सेवा कार्यकर्ता स्वयंसेवा की भावना को सख्ती से बढ़ावा देंगे, चीन के आधुनिकीकरण के ज्वलंत अभ्यास में सक्रिय रूप से भाग लेंगे, और राष्ट्रीय रणनीतियों की सेवा करने, लोगों की आजीविका की सेवा करने, एक मजबूत देश का निर्माण करने और राष्ट्रीय कायाकल्प के महान कार्य के लिए स्वयंसेवी सेवा शक्ति में योगदान करने का प्रयास करेंगे।

चीन स्वयंसेवी सेवा महासंघ की तीसरी सदस्य प्रतिनिधि सभा 27 से 28 तारीख तक चीन की राजधानी पेइचिंग में आयोजित हुई, जिसमें शी चिनफिंग का बधाई पत्र पढ़ा गया।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

