शी चिनफिंग ने चीनी कृषि विश्वविद्यालय के अध्यापकों और छात्रों को जवाबी पत्र भेजा

Oct 16, 2025, 05:50 PM

बीजिंग, 16 अक्टूबर (आईएएनएस)। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने हाल ही में चीनी कृषि विश्वविद्यालय के समग्र अध्यापकों और छात्रों को जवाबी पत्र भेजकर इस विश्वविद्यालय की स्थापना की 120वीं वर्षगांठ पर तमाम अध्यापकों, कर्मचारियों, छात्रों और पूर्व छात्रों को बधाई दी।

शी चिनफिंग ने अपने पत्र में आशा जताई कि आप लोग स्कूल की श्रेष्ठ परंपरा संभालकर कृषि की मजबूती से देश को योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे, शैक्षिक सुधार गहराएंगे, कृषि में वैज्ञानिक व तकनीकी सृजन तथा उपलब्धियों के प्रयोग को मजबूत करेंगे, अधिकतर कृषि प्रेमी और कृषि जानने वाली प्रतिभाएं तैयार करेंगे और कृषि शक्ति के निर्माण तथा चीनी आधुनिकीकरण के लिए अधिक योगदान देंगे।

ध्यान रहे चीनी कृषि विश्वविद्यालय के समग्र अध्यापकों और छात्रों ने हाल ही में राष्ट्रपति शी को पत्र लिखकर स्कूल के 120 साल के विकास रास्ते और प्राप्त हुई उपलब्धियों की रिपोर्ट की और विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय के निर्माण में तेजी लाने और राष्ट्रीय महान पुनरुत्थान के लिए निरंतर संघर्ष करने का संकल्प व्यक्त किया था।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

