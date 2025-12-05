शी चिनफिंग ने चीन-फ्रांस व्यापार परिषद की 7वीं बैठक के समापन समारोह में भाषण दिया

बीजिंग, 4 दिसंबर (आईएएनएस)। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ पेइचिंग में चीन-फ्रांस व्यापार परिषद की 7वीं बैठक के समापन समारोह में एक साथ हिस्सा लिया और भाषण दिया।

शी चिनफिंग ने बताया कि यह साल चीन-फ्रांस संबंधों में एक नए 60 साल के चक्र की शुरुआत है। दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक सहयोग लगातार बढ़ रहा है और इसकी मजबूती भी बढ़ी है। पहले 10 महीनों में, द्विपक्षीय व्यापार 68.75 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया और कुल मिलाकर दोनों तरफ का निवेश 27 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा हो गया। दोनों पक्षों को मौकों का फायदा उठाने, सहयोग को गहरा करने, द्विपक्षीय संबंधों के स्थिर और लंबे समय तक चलने वाले विकास को बढ़ावा देने, मिलकर चीन-फ्रांस सहयोग में एक और सुंदर अध्याय लिखने और आज की दुनिया की अनिश्चितताओं से निपटने के लिए चीन-फ्रांस संबंधों की स्थिरता का इस्तेमाल करने की अपनी मूल इच्छाओं को बनाए रखना चाहिए।

पहला, द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापारिक सहयोग के नए क्षेत्रों को लगातार बढ़ाना चाहिए। दूसरा, दोनों पक्षों को चीन और यूरोपीय संघ के बीच आपसी फायदे वाले सहयोग में नए विकास को बढ़ावा देना जारी रखना चाहिए। तीसरा, दोनों पक्षों को मिलकर वैश्विक शासन में सुधार के लिए नया योगदान देना चाहिए।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/