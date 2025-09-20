शी चिनफिंग ने चीनी चीकोंगडांग पार्टी को बधाई संदेश दिया

बीजिंग, 19 सितंबर (आईएएनएस)। चीनी चीकोंगडांग पार्टी की स्थापना की 100वीं वर्षगांठ के मौके पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के महासचिव, राष्ट्रपति और केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष शी चिनफिंग ने बधाई संदेश भेजा।

शी चिनफिंग ने सीपीसी की केंद्रीय समिति की ओर से चीकोंगडांग पार्टी के सभी सदस्यों को स्नेहपूर्ण अभिवादन दिया।

अपने बधाई संदेश में शी चिनफिंग ने कहा कि चीन में सबसे पहले स्थापित जनवादी पार्टी होने के नाते चीकोंगडांग पार्टी हमेशा सीपीसी के साथ खड़ी है और सक्रियता से देश की क्रांति, निर्माण व सुधार के कार्यों के लिए समर्पित है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता व जन मुक्ति की प्राप्ति और राष्ट्रीय समृद्धि व लोगों का सुख साकार करने में चीकोंगडांग पार्टी ने ज्ञान और शक्ति का योगदान दिया।

शी चिनफिंग ने आशा जताई कि नई यात्रा पर चीकोंगडांग पार्टी हमेशा सीपीसी के नेतृत्व पर कायम रहकर नए युग में चीनी विशेषता वाले समाजवाद की विचारधारा का अध्ययन करेगी। चीकोंगडांग पार्टी सहयोग के मूल उद्देश्य पर कायम रहते हुए उत्तम परंपराओं को आगे बढ़ाएगी। इसके साथ अपना निर्माण मजबूत कर संजीदगी से अपने कर्तव्य का पालन करेगी, ताकि चीनी शैली वाले आधुनिकीकरण से मजबूत देश का निर्माण और राष्ट्रीय पुनरोत्थान का महान कार्य बढ़ाने में और अधिक योगदान किया जा सके।

गौरतलब है कि चीनी चीकोंगडांग पार्टी की स्थापना की 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में समारोह 19 सितंबर को पेइचिंग में आयोजित हुआ।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

