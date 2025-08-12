शी चिनफिंग ने ब्राजील के राष्ट्रपति से फोन पर बात की

बीजिंग, 12 अगस्त (आईएएनएस)। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा के साथ फोन पर बात की।

शी चिनफिंग ने कहा कि चीन-ब्राजील संबंध इतिहास में अपने सर्वश्रेष्ठ दौर में हैं। चीन-ब्राजील साझा भविष्य वाले समुदाय के निर्माण और दोनों देशों की विकास रणनीतियों के समन्वय ने एक अच्छी शुरुआत की है और सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा है। चीन ब्राजील के साथ मिलकर अधिक आपसी लाभ वाले सहयोग परिणाम प्राप्त करने, वैश्विक दक्षिण के प्रमुख देशों के बीच एकता और आत्मनिर्भरता का उदाहरण स्थापित करने, तथा अधिक न्यायपूर्ण विश्व और अधिक टिकाऊ ग्रह के निर्माण करने को तैयार है।

लूला ने कहा कि ब्राजील चीन के साथ संबंधों को बड़ा महत्व देता है और चीन के साथ सहयोग को मजबूत करने, रणनीतिक डॉकिंग को गहरा करने और द्विपक्षीय संबंधों के अधिक विकास को बढ़ावा देने की आशा करता है।

लूला ने ब्राजील को अमेरिका के साथ संबंधों में हालिया स्थिति और अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए ब्राजील के सैद्धांतिक रुख से अवगत कराया।

उन्होंने बहुपक्षवाद के प्रति चीन के दृढ़ संकल्प, मुक्त व्यापार नियमों की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जिम्मेदार भूमिका निभाने की सराहना की। ब्राजील ब्रिक्स जैसे बहुपक्षीय तंत्रों में चीन के साथ संचार और समन्वय को मजबूत करने, एकतरफा धौंस जमाने का विरोध करने और विभिन्न देशों के समान हितों की रक्षा करने को तैयार है।

शी चिनफिंग ने कहा कि चीन ब्राजील के लोगों को उनकी राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा करने में समर्थन देता है और ब्राजील के वैध अधिकारों और हितों की रक्षा करने में समर्थन देता है। विभिन्न देशों को एकजुट होकर एकतरफावाद और संरक्षणवाद का दृढ़ता से विरोध करना चाहिए। ब्रिक्स तंत्र वैश्विक दक्षिण में आम सहमति बनाने का एक महत्वपूर्ण मंच है। हम ब्रिक्स नेताओं की बैठक की सफल मेजबानी के लिए ब्राजील को बधाई देते हैं।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/