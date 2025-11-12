अन्तरराष्ट्रीय

शी चिनफिंग ने अलसेन ड्रामने औटारा को राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी

Nov 12, 2025, 03:06 AM

बीजिंग, 11 नवंबर (आईएएनएस)। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने 10 नवंबर को अलसेन ड्रामने औटारा को संदेश भेजकर उन्हें एक बार फिर कोटे डी आइवर का राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर बधाई दी।

शी ने कहा कि चीन और कोटे डी आइवर आधुनिकीकरण के रास्ते पर हमसफर और अच्छे दोस्त हैं। दोनों देशों के संबंधों के विकास का अच्छा रुझान बना हुआ है, विभिन्न क्षेत्रों के सहयोग की भारी उपलब्धियां हासिल हुई हैं और जन मित्रता दिन-ब-दिन गहरी हो रही है। वर्तमान विश्व अभूतपूर्व बदलाव से गुजर रहा है। वैश्विक दक्षिण मजबूत होता जा रहा है। मैं दोनों देशों के संबंधों को बड़ा महत्व देता हूं और आपके साथ समान कोशिश कर रणनीतिक साझेदारी गहराने और वैश्विक दक्षिण की एकता व सहयोग बढ़ाने को तैयार हूं।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

