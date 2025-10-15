शी चिनफिंग ने आइसलैंड की राष्ट्रपति से मुलाकात की

बीजिंग, 14 अक्टूबर (आईएएनएस)। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने पेइचिंग में वैश्विक महिला शिखर सम्मेलन में उपस्थित आइसलैंड की राष्ट्रपति हल्ला टॉमसडॉटिर से मुलाकात की।

इस मौके पर शी चिनफिंग ने कहा कि राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद पिछले 54 सालों में चीन और आइसलैंड हमेशा आपसी सम्मान और आपसी लाभ वाला सहयोग करते हैं। द्विपक्षीय संबंधों में मिली व्यापक उपलब्धियों से जाहिर है कि विभिन्न राष्ट्रीय स्थितियों वाले देश सामाजिक व्यवस्थाओं और अन्य पहलुओं में मतभेदों को पूरी तरह से दूर कर पारस्परिक लाभ और समान जीत कर सकते हैं। चीन आइसलैंड के साथ संबंधों के विकास पर ध्यान देता है और आइसलैंड के साथ आदान-प्रदान व सहयोग मजबूत करना चाहता है, ताकि दोनों देशों की जनता को ज्यादा फायदा मिल सके।

शी चिनफिंग ने कहा कि चीन और आइसलैंड को मुख्य चिंता वाले मुद्दों पर एक दूसरे का समर्थन बनाए रखने के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना चाहिए। चीन और आइसलैंड बहुपक्षवाद का समर्थन करते हैं और यूएन से केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली व अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का समर्थन करते हैं। दोनों पक्षों को संपर्क और समन्वय मजबूत करने के साथ वैश्विक महिला कार्य का विकास बढ़ाना होगा।

वहीं, हल्ला टॉमसडॉटिर ने कहा कि आइसलैंड विश्व महिला कार्य में चीन के महत्वपूर्ण योगदान की प्रशंसा करता है और चीन के साथ सहयोग कर वैश्विक महिलाओं के व्यापक विकास बढ़ाना चाहता है। आइसलैंड और चीन के बीच दीर्घकालीन मैत्री कायम है। व्यापार, भूतापीय ऊर्जा और पर्यटन आदि क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग की उल्लेखनीय उपलब्धियां हैं। अशांत दुनिया के सामने आइसलैंड चीन के साथ संपर्क और समन्वय मजबूत करना चाहता है, ताकि एक साथ वैश्विक चुनौतियों का समाधान किया जा सके।

अंत में चीन और आइसलैंड ने भूतापीय ऊर्जा और हरित परिवर्तन में सहयोग मजबूत करने पर संयुक्त वक्तव्य जारी किया।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

