शी चिनफिंग ने आईओसी अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री और आजीवन मानद अध्यक्ष बाख से भेंट की

बीजिंग, 10 नवंबर (आईएएनएस)। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने क्वांग चो में 15वें चीनी राष्ट्रीय खेल समारोह के लिए आई अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री और आजीवन मानद अध्यक्ष थॉमस बाख से भेंट की।

शी ने कहा कि ओलंपिक भावना मानव सभ्यता का महत्वपूर्ण विषय है, जिस पर विभिन्न देशों की जनता की बेहतर विश्व का निर्माण करने की आकांक्षा बंधी है। वह चीन का मानवता के साझे भविष्य वाले समुदाय का निर्माण बढ़ाने के दृष्टिकोण से भी मेल खाता है। चीन हमेशा ओलंपिक भावना का डटकर अभ्यास, सुरक्षा और प्रचार करता है। इधर, कुछ साल चीन ने आईओसी के साथ खेल कार्य में पारस्परिक समर्थन कर कई कार्य किए। चीन दोनों पक्षों के उच्च स्तरीय सहयोग बढ़ाने को तैयार है।

शी ने बल दिया कि राष्ट्रीय खेल समारोह चीन का सबसे बड़ा और सबसे उच्च स्तरीय चतुर्मुखी खेल समारोह है। मौजूदा खेल समारोह क्वांगतोंग, हांगकांग और मकाओ तीन क्षेत्रों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित है। क्वांगतोंग-हांगकांग-मकाओ वृहद खाड़ी क्षेत्र चीन में सबसे खुले और आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक है। इस क्षेत्र का निर्माण बढ़ाना चीन के नए विकास की स्थिति तैयार करने के लिए रणनीतिक स्तंभ, गुणवत्ता विकास का मॉडल और चीनी आधुनिकीकरण का अग्रणी इलाका निर्मित करना है। विश्वास है कि यह खेल समारोह न सिर्फ नए युग में चीनी खेल कार्य विकास की नई उपलब्धि दर्शाएगा, बल्कि इस क्षेत्र में चीनी आधुनिकीकरण के रंगबिरंगे दृश्य भी दिखाएगा।

कोवेंट्री और बाख ने कहा कि क्वांगतोंग-हांगकांग-मकाओ वृहद खाड़ी के निर्माण से चीनी आधुनिकीकरण की जीवंत शक्ति और विशाल उपलब्धि महसूस की गई है। चीन ने सक्रियता से ओलंपिक भावना को लागू कर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कार्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। आईओसी चीन के भारी समर्थन का आभारी है और चीन के साथ सहयोग मजबूत करने की प्रतीक्षा करता है। विश्वास है कि चीनी राष्ट्रीय खेल समारोह निश्चित ही शानदार होगा और चीनी खेल कार्य के नए विकास को बढ़ाएगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/