अन्तरराष्ट्रीय

शी चिनफिंग ने 25वें चीन अंतर्राष्ट्रीय निवेश और व्यापार मेले के लिए भेजा बधाई पत्र

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 08, 2025, 06:39 PM

बीजिंग, 8 सितंबर (आईएएनएस)। 8 सितंबर को चीनी वाणिज्य मंत्रालय की मेजबानी में 25वां चीन अंतर्राष्ट्रीय निवेश और व्यापार मेला फ़ूच्येन प्रांत के श्यामन शहर में भव्य रूप से आरंभ हुआ। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने इस मेले के उद्घाटन अवसर पर बधाई पत्र प्रेषित किया। अपने पत्र में उन्होंने कहा कि इस मेले का स्थायी विषय “दो-तरफा निवेश का विस्तार और वैश्विक विकास को बढ़ावा देना” है, जिसने खुली और समावेशी विश्व अर्थव्यवस्था के निर्माण को प्रोत्साहित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह मंच वैश्विक निवेशकों के बीच व्यावहारिक सहयोग को गहरा करने और साझा अवसरों का विस्तार करने के लिए एक प्रभावी माध्यम बन चुका है।

शी चिनफ़िंग ने ज़ोर देकर कहा कि विश्व आर्थिक विकास में प्रमुख योगदानकर्ता और स्थायी लंगर के रूप में चीन उच्च स्तरीय खुलेपन को निरंतर आगे बढ़ाता रहेगा। चीन व्यापार और निवेश के उदारीकरण एवं सुविधा को बढ़ावा देगा, अपने विकास के अवसरों को विश्व के साथ साझा करेगा और वैश्विक विकास में और अधिक सकारात्मक ऊर्जा तथा स्थिरता का संचार करेगा।

उल्लेखनीय है कि इस वर्ष के मेले में 120 से अधिक देशों और क्षेत्रों के प्रतिनिधिमंडल तथा 11 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया, जबकि 51 देशों और क्षेत्रों ने अपनी प्रदर्शनियों के माध्यम से सक्रिय सहभागिता दर्ज कराई।

चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने पहली बार चीन के बाह्य निवेश गतिविधि सूचकांक को जारी करने की घोषणा की है, जिसके लिए कई वाणिज्य मंडलों का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा, “बेल्ट एंड रोड” अंतर्राष्ट्रीय निवेश सहयोग, चीन-अमेरिका प्रांतीय और राज्य आर्थिक-व्यापार सहयोग तथा चीन-अजरबैजान दो-तरफा निवेश संवर्धन जैसी अनेक बहुपक्षीय और द्विपक्षीय गतिविधियों का आयोजन होगा, जिससे आपसी लाभकारी सहयोग के लिए एक सशक्त मंच तैयार किया जा सके।

इस वर्ष के मेले में तीन मुख्य खंडों- “चीन में निवेश”, “चीन से निवेश” और “अंतर्राष्ट्रीय निवेश” पर केन्द्रित विशेष बूथ स्थापित किए गए हैं। आयोजन अवधि के दौरान कई महत्वपूर्ण मंच भी होंगे, जिनमें 2025 अंतर्राष्ट्रीय निवेश मंच और 2025 कूलांगयू मंच प्रमुख हैं। इसके साथ ही कुल 21 आधिकारिक रिपोर्ट जारी की जाएंगी, जिनमें “विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 (चीनी संस्करण)”, “चीन विदेशी निवेश रिपोर्ट 2025”, “चीन दो-तरफा निवेश रिपोर्ट 2025”, “आरसीईपी राष्ट्रीय व्यापार ऋण पर्यावरण विश्लेषण रिपोर्ट” आदि शामिल हैं।

(साभार-चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...